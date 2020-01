Olimpia Milano-S.Bernardo Cantù: diretta tv e streaming, dove vedere basket Serie A oggi 5 gennaio

Oggi pomeriggio alle ore 17 al Mediolanum Forum di Assago si sfideranno Olimpia Milano-S.Bernardo Cantù, nel match valevole per la 17.a giornata (ultima del girone di andata) del campionato di Serie A di basket.

Olimpia Milano-S.Bernardo Cantù, presentazione del match

Dunque il giro di boa terminerà proprio con una classica della massima serie come il derby lombardo per eccellenze e tra due piazze storiche che negli anni d’oro del basket italiano davano vita a sfide stellari. Gli anni sono passati e molte cose sono cambiate però questa classica è sempre molto intrigante da seguire a cominciare da questo pomeriggio dove gli uomini di coach Ettore Messina dovranno cercare di vincere per riagganciare in classifica Brescia che ieri nell’anticipo ha vinto in casa contro Venezia per 70-64 grazie ad una bella rimonta nel finale.

Le scarpette rosse anche vincendo comunque finiranno al quarto posto il girone d’andata per via dello scontro diretto perso in casa lo scorso 29 settembre contro la formazione di Vincenzo Esposito, comunque i due punti sarebbero importanti per riscattare la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Virtus Bologna che ha fermato a cinque i successi consecutivi di Scola e compagni.

L’Olimpia paga un inizio di campionato con qualche battuta d’arresto di troppo che ha costretto la squadra ha rincorrere fin dall’inizio; invece per quanto riguarda l’Eurolega il girone d’andata è terminato con l’importante vittoria interna contro lo Zenit per 73-72 con il buon settimo posto momentaneo a 18 punti.

La S.Bernardo Cantù di coach Cesare Pancotto scenderà sul parquet senza nulla da perdere e ancora con qualche possibilità di acciuffare l’ultimo posto utile per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, ma ovviamente intanto bisognerà fare il colpaccio al Mediolanum Forum; la formazione brianzola è reduce da un ottimo periodo dove prima di uscire sconfitta in casa contro Brescia per 93-82 nell’ultimo turno, era reduce da quattro successi consecutivi che hanno migliorato una classifica che si era fatta complicata: due successi in trasferta a Trieste e Pesaro e due al PalaDesio contro Varese e Treviso.

I precedenti giocati nel capoluogo lombardo tra le due squadre sono ben 84 con 66 vittorie dei padroni di casa contro le 16 degli ospiti, la stagione scorsa vittoria dell’Olimpia per 98-91.

Gli arbitri dell’incontro saranno Massimiliano Filippini di Pisa, Valerio Grigioni di Roma e Giacomo Dori di Mirano (Venezia).

Olimpia Milano-S.Bernardo Cantù, diretta tv e streaming

Gli appassionati di basket potranno seguire l’incontro tra Olimpia Milano-S.Bernardo Cantù valido per la 17.a giornata di campionato con palla a due alle ore 17, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 16.50.

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

SEGUI OLIMPIA MILANO-S.BERNARDO CANTU’, SERIE A BASKET IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match tra la squadra lombarda e quella veneta sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.