Consigli Fantacalcio Serie A 20.a giornata: chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio Serie A 20.a giornata. Dopo la lunga sosta invernale, ritorna il campionato si Serie A, precedeuto dalla settimana di Coppa Italia e dalla Supercoppa Italiana, che si è disputata mercoledì 16 gennaio in Arabia Saudita ed ha visto la vittoria della Juventus per 1-0 sul Milan. Campionato che riparte in questo weekend calcistico e riparte dallo stadio ‘Olimpico’ di Roma, dove alle 15 quest’oggi si affrontano Roma e Torino. Alle ore 18 alla ‘Dacia Arena’ scendono in campo Udinese e Parma, mentre chiude il programma degli anticipi il match delle 20.30 tra Inter e Sassuolo. Apre il programma domenicale il lunch match tra Frosinone e Atalanta, solo due gare alle ore 15: Fiorentina-Sampdoria e Spal-Bologna. Chiudono la domenica calcistica Cagliari-Empoli (ore 18) e il big match del ‘San Paolo’ tra Napoli e Lazio. Lunedì si chiude questa 20.a giornata con Genoa-Milan alle 15 e Juventus-Chievo alle 20.30.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Roma-Torino (sabato ore 15). Umori opposti nella sfida dell’ ‘Olimpico’ tra Roma e Torino. I giallorossi sono reduci dal rotondo successo di Coppa Italia ai danni della Virtus Entella, mentre i granata sono stati eliminati dalla Fiorentina. Di Francesco per il match odierno deve rinunciare agli infortunati Juan Jesus, Perotti e De Rossi; mentre Mazzarri deve rinunciare agli squalificati Izzo e Meitè ed è alle prese con i dubbi Baselli, Moretti e Lukic.

CONSIGLIATI: Kolarov, Cristante, Under e Dzeko (Roma); Belotti e Iago Falque (Torino).

SCONSIGLIATI: Florenzi e Nzonzi (Roma); Bremer e Lukic (Torino).

Consigli Fantacalcio di Udinese-Parma (sabato ore 18). Anticipo delle 18 quello della ‘Dacia Arena’ di Udine tra Udinese e Parma. Squadre che vengono da un lungo periodo di sosta e potranno risentirne della lunga pausa invernale. Nei friulani oltre gli squalificati Mandragora e Pussetto, devono fare a meno di Badu, Samir, Barak, Ingelsson e Teodorczyk ma mister Davide Nicola può contare sul neo acquisto Okaka proveniente dal Watford; nei ducali indisponibili Grassi e Rigoni.

CONSIGLIATI: Fofana, De Paul e Lasagna (Udinese); Sepe, Gervinho e Inglese (Parma).

SCONSIGLIATI: Opoku e D’Alessandro (Udinese); Deiola e Biabiany (Parma).

Consigli Fantacalcio di Inter-Sassuolo (sabato ore 20.30). In un ‘San Siro’ parzialmente a porte chiuse in seguito ai fatti del 26 dicembre (ingresso consentito solo ai bambini), l’Inter ospita il Sassuolo nell’ anticipo serale. Nell’Inter unico assente Keita, che ne avrà almeno per tre settimane, mentre sul fronte emiliano assenti per infortunio Adjapong, Marlon e Sernicola.

CONSIGLIATI: Handanovic, Skriniar, l’ex Politano e Icardi (Inter); l’ex Duncan e Berardi (Sassuolo).

SCONSIGLIATI: Vrsaljko e Vecino (Inter); Magnani, Ferrati e Bourabia (Sassuolo).

Consigli Fantacalcio di Frosinone-Atalanta (domenica ore 12.30). All’ora di pranzo allo stadio ‘Stirpe’ di Frosinone i ciociari ospitano i bergamaschi in un lunch match che potrebbe essere scoppiettante. I padroni di casa cercano punti salvezza, mentre gli uomini di Gasperini vogliono ritornare in Europa. Nel Frosinone assenti per squalifica Capuano e Ciano, mentre saltano per infortunio il match Ciofani (in partenza probabilmente verso la Cremonese), Dionisi, Zampano, Paganini e Hallfredsson; nell’ Atalanta unico dubbio per Gasperini è l’impiego di Freuler.

CONSIGLIATI: l’ex Sportiello, Chibsah e Pinamonti (Frosinone); Hateboer, Ilicic, Zapata e Gomez (Atalanta).

SCONSIGLIATI: Ariaudo e Cassata (Frosinone); Mancini, Pasalic e Gosens (Atalanta).

Consigli Fantacalcio di Fiorentina-Sampdoria (domenica ore 15). E’ il match più interessante del pomeriggio domenicale quello che si giocherà al ‘Franchi’ trs Fiorentina e Sampdoria, match dal forte sapore di Europa. Fiorentina reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, dove affronterà nei quarti la Roma, e nel match contro i doriani mister Pioli avrà tutti a disposizione, anche il neo acquisto Muriel; la Samp deve dimenticare l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ma Gianpaolo deve rinunciare a Linetty e Barreto, infortunati.

CONSIGLIATI: Chiesa, Veretout e Benassi (Fiorentina); Praet e Quagliarella (Sampdoria).

SCONSIGLIATI: Fernandes e Simeone (Fiorentina); Tonelli (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio di Spal-Bologna (domenica ore 15). Match dal sapore di salvezza quello del ‘Mazza’ tra la Spal e il Bologna. La Spal in questo match contro i felsinei potrà contare sulla migliore formazione possibile e potrebbe debuttare tra i pali dal 1′ minuto il neo acquisto Viviano, giunto dallo Sporting Lisbona; situazione disperata in casa Bologna con Inzaghi sempre più a rischio ma avrà a disposizione i due nuovi acquisti Soriano e Sansone, che hanno debuttato in Coppa Italia contro la Juventus.

CONSIGLIATI: Lazzari, Kurtic e Petagna (Spal); Soriano e Santander (Bologna).

SCONSIGLIATI: Schiattarella (Spal); Dijks (Bologna).

Consigli Fantacalcio di Cagliari-Empoli (domenica ore 18). Primo posticipo di scena alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari tra Cagliari ed Empoli. Cagliari reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta, i toscani invece tornano in campo per la prima volta nel 2019. Maran oltre lo squalificato Ceppitelli, deve fare a meno di Castro e Sau, dovrebbe esordire dal 1′ minuto il neo acquisto Birsa; Iachini invece oltre agli squalificati Krunic e Bennacer, deve fare a meno di Antonelli e La Gumina per infortunio.

CONSIGLIATI: Cragno, Barella, Joao Pedro e Pavoletti (Cagliari); Traorè e Caputo (Empoli).

SCONSIGLLIATI: Srna e Bradaric (Cagliari); Maietta, Capezzi e Zajc (Empoli).

Consigli Fantacalcio di Napoli-Lazio (domenica ore 20.30). Big match di questa giornata di campionato che si disputerà al ‘San Paolo’ tra Napoli e Lazio. Il Napoli non molla lo scudetto anche se la Juventus in questa stagione non sbaglia praticamente un colpo, la Lazio invece spera di arrivare quarta al termine della stagione. Ancelotti deve fare a meno di pedine importanti come Allan, Koulibaly e Insigne per squalifica, mentre Hamsik e Chiriches assenti per infortunio; Simone Inzaghi invece deve rinunciare all’infortunato Marusic.

CONSIGLIATI: Callejon e Milik (Napoli); Milinkovic e Immobile (Lazio).

SCONSIGLIATI: Malcuit e Albiol (Napoli); Luiz Felipe (Lazio).

Consigli Fantacalcio di Genoa-Milan (lunedì ore 15). Primo posticipo del lunedì che si gioca nell’insolito orario delle 15 il Genoa e il Milan. Scherzo del destino mette le due squadre di fronte, visto che i rossoneri sono vicinissimi all’acquisto di Piatek proprio dal Genoa. Nella sfida di ‘Marassi’ Prandelli non potrà contare appunto su Piatek, che in ogni caso non avrebbe giocato perchè è squalificato, mentre sono in dubbio Sandro e Hiljemark; Gattuso invece deve fare i conti con le squalifiche post Supercoppa che vengono scontate in campionato e appunto dovrà fare a meno di Kessie, Romagnoli e Kessie, oltre gli infortunati Biglia, Bonaventura, Strinic e Caldara, in dubbio Suso.

CONSIGLIATI: Bessa, Lazovic e Kouamè (Genoa); Musacchio e Cutrone (Milan).

SCONSIGLIATI: Romulo e Favilli (Genoa); Abate e Mauri (Milan).

Consigli Fantacalcio di Juventus-Chievo (lunedì ore 20.30). Chiude il programma di questa giornata di campionato il posticipo dell’ ‘Allianz’ tra Juventus e Chievo. Juventus con il morale alto dopo la vittoria della Supercoppa, mentre non passerà da Torino la salvezza del Chievo, che deve fare punti con le dirette concorrenti per poter sperare. Allegri oltre lo squalificato Pjanic, deve rinunciare agli infortunati Mandzukic, Cuadrado, Benatia e Barzagli; mentre Di Carlo dopo la partenza di Birsa al Cagliari, deve fare a meno degli infortunati Seculin, Cacciatore e Obi.

CONSIGLIATI: Szczesny, Alex Sandro, Dybala e Cristiano Ronaldo (Juventus); Pellissier (Chievo).

SCONSIGLIATI: nessuno (Juventus); Sorrentino e tutta la difesa (Chievo).