Consigli Fantacalcio 2019-2020, portieri e difensori: ecco su chi puntare all’asta

Consigli Fantacalcio. Il campionato di Serie A è ormai prossimo a partire, infatti sabato 24 agosto con i due anticipi Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli verrà dato ufficialmente il via alla 1.a giornata di Serie A. Questi sono giorni frenetici per chi partecipa al Fantacalcio, infatti in questi giorni i Fantallenatori si riuniscono per fare la consueta asta iniziale, però alcuni fantallenatori fanno partire il Fantacalcio dopo la chiusura del calciomercato, che questa stagione in Italia chiude il 2 settembre. Dopo aver visto chi comprare all’asta iniziale del Fantacalcio 2020 e dopo aver visto i giocatori più quotati del campionato , adesso entriamo nel dettaglio individuando i giocatori top ruolo per ruolo.

Consigli Fantacalcio, portieri: ecco gli estremi difensori su cui puntare

Consigli Fantacalcio. Ovviamente per quanto riguarda il ruolo di portiere, è preferibile affidarsi ai portieri che nella passata stagione hanno fatto un’ottima stagione o affidarsi anche alla classifica dello scorso campionato che ha visto nelle prime tre posizioni arrivare Juventus, Napoli e Atalanta. Il portiere della Juventus, Szczesny, ha un costo di 17 crediti ed è di sicuro affidamento. In seconda posizione possiamo collocare Handanovic, il portiere sloveno ha un costo di 18 crediti ed è il portiere più costoso del Fantacalcio, inoltre il capitano dell’Inter ha la fama di essere specialista nel parare i rigori. Un altro ottimo portiere su cui puntare è Gollini dell’Atalanta che ha un costo di 14 crediti, un costo minore rispetto ai primi due. Altri due portieri su cui puntare durante l’asta sono Meret (15 crediti) e Donnarumma (15 crediti), il primo inizierà dall’ inizio questa stagione rispetto allo scorso anno, il secondo potrà essere motivato nel fare bene con Giampaolo. Potrà essere una ‘scommessa’ il neo acquisto della Roma Pau Lopez, il portiere giallorosso lo scorso anno al Betis Siviglia ha fatto molto bene. Infine un possibile papabile nella rosa dei consigliati nel ruolo di portiere è Sirigu del Torino, lo scorso anno il numero 1 dei granata ha mantenuto per diverso tempo la porta inviolata ed ha anche ritrovato la nazionale azzurra.

Consigli Fantacalcio, difensori: ecco i top da acquistare durante l’asta

Consigli Fantacalcio. Dopo aver analizzato i portieri, passiamo ai difensori. La palma di primo difensore da prendere assolutamente o quasi all’asta è senza dubbio Koulibaly, il senegalese ha una quotazione di 16 crediti, al secondo posto troviamo Skriniar con il difensore nerazzurro che costa 15 crediti. Un altro difensore top assolutamente da prendere all’asta è il terzino della Roma Kolarov (15 crediti), il serbo può fornire diversi bonus in quanto calcia punizioni e batte i rigori. Tra i difensori che si sono distinti nella passata stagione e sono nella lista di quella di quest’anno sono Hateboer (18 crediti) e Izzo (16 crediti). Infine gli ultimi top difensori sono Chiellini (14 crediti) e Romagnoli (14 crediti). Oltre ai top difensori ci sono anche quei difensori che garantiscono quantomeno il 6 ed ogni tanto possono portare qualche bonus, essi sono: Acerbi (14 crediti); Manolas (13 crediti); Alex Sandro (14 crediti) e Bruno Alves (9 crediti). Infine abbiamo i difensori che hanno una bassa quotazione e giocano titolari nel loro club: Romero (9 crediti); Murillo (9 crediti); Palomino (9 crediti) e Vera (2 crediti).