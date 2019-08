Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 1.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 1.a giornata. Dopo 3 mesi estivi piuttosto intensi tra calciomercato ed amichevoli precampionato, finalmente riparte la Serie A. Con essa riparte anche il Fantacalcio e dopo i consigli sull’asta, ecco una guida sui consigliati della 1.a giornata di Serie A. Il massimo campionato italiano verrà aperto dai campioni d’Italia della Juventus che sabato 24 agosto alle ore 18 scenderanno in campo al Tardini di Parma, chiuderà il programma degli anticipi la sfida del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Napoli. La domenica calcistica si aprirà con l’anticipo delle ore 18 tra Udinese e Milan in programma alla Dacia Arena. Tutto il programma si completerà con le sfide delle ore 20.45 dove spiccano Roma-Genoa e Sampdoria-Lazio, lunedì sera alle ore 20.45 il monday night sarà Inter-Lecce.

Consigli Fantacalcio, portieri: chi scegliere tra i pali



Consigli Fantacalcio. Scegliere un buon portiere durante l’asta è simbolo di sicurezza ed affidabilità, pertando andiamo ad analizzare i portieri che potrebbero essere schierati in questa 1.a giornata di Serie A. Partendo dagli anticipi del sabato, ci sono due sfide piuttosto particolari, in Parma-Juventus schierare Szczesny potrebbe rappresentare la consapevolezza di affidarsi ad uno tra i top portieri ma ci potrebbe essere il rischio di subire anche 1 gol. Nel secondo anticipo Fiorentina-Napoli schierare sia Dragowski che Meret potrebbe rappresentare un rischio, infatti entrambi potrebbero subire almeno 1 gol. Nelle partite serali della domenica è consigliato Rafael che prenderà il posto di Cragno, che rientrerà alla 3.a giornata e che avrà difronte il Brescia, senza Balotelli; Pau Lopez è un altro nome di sicuro affidamento per questa 1.a giornata e si potrebbe schierare anche Sirigu, una certezza per i nostri fantallenatori. Ovviamente il consigliato per eccellenza di questo turno è Handanovic che giocherà lunedì sera contro il Lecce.

CONSIGLIATI: Rafael (Cagliari); Pau Lopez (Roma); Sirigu (Torino) e Handanovic (Inter).

Consigli Fantacalcio, difensori: i consigliati della 1.a giornata



Consigli Fantacalcio. Dopo aver scelto il portiere da schierare per questa 1.a giornata, è il turno dei difensori. In Parma-Juventus si potrebbe optare su Bruno Alves per gli emiliani, mentre nei bianconeri la certezza è Chiellini. Passando al 2° anticipo del sabato, i consigliati sono Milenkovic e scegliere uno tra Manolas e Koulibaly, per chi li ha acquistati entrambi è preferibile schierare uno dei due ma senza dubbio meglio schierare il senegalese. In Udinese-Milan non avendo difensori di livello top in rosa, potrebbe essere utile ritrovarsi un Romagnoli. Nelle gare della domenica consigliamo Kolarov, Mancini (meglio non schierarli entrambi), Bereszynski, Acerbi (uno dei migliori lo scorso anno), Hateboer (spesso in rete) ed uno tra Izzo e N’Koulou. Nel posticipo del lunedì è consigliato schierare uno tra Skriniar e De Vrij.

CONSIGLIATI: Bruno Alves (Parma); Chiellini (Juventus); Milenkovic (Fiorentina); Manolas o Koulibaly (Napoli); Romagnoli (Milan); Kolarov o Mancini (Roma); Bereszynski (Sampdoria); Acerbi (Lazio); Hateboer (Atalanta); Izzo o N’Koulou (Torino); Skriniar o De Vrij (Inter).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: i consigliati della 1.a giornata



Consigli Fantacalcio. Ora è il momento dei centrocampisti. Negli anticipi del sabato si può scegliere Pjanic, in quanto può dispensare bonus tra assist o punizione (anche se c’è Ronaldo), nei viola un altro papabile consigliato è Pulgar, il cileno è il faro dei viola a centrocampo, e si potrebbe schierare anche Chiesa che gioca sulla linea degli attaccanti; sul fronte del Napoli per l’ambizione ad andare a rete è preferibile scegliere Fabian Ruiz e Zielinski. In Udinese-Milan le scelte potrebbero ricadere su Mandragora, De Paul e Suso. Nelle partite delle 20.45 i consigliati sono Nainggolan, Schone, Luis Alberto, Kurtic, uno tra De Roon, Freuler e Gomez, Baselli e Miguel Veloso. Nel posticipo del lunedì l’unico consigliato è Brozovic.

CONSIGLIATI: Pjanic; Pulgar, Chiesa (Fiorentina); Fabian Ruiz e Zielinski (Napoli); Mandragora, De Paul (Udinese); Suso (Milan); Nainggolan (Cagliari); Schone (Genoa); Luis Alberto (Lazio); Kurtic (Spal); De Roon, Freuler o Gomez (Atalanta); Baselli (Torino); Miguel Veloso (Verona) e Brozovic (Inter).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: i consigliati della 1.a giornata



Consigli Fantacalcio. Adesso si passa agli attaccanti. Negli anticipi del sabato si può pescare molto bene, in Parma-Juventus si può schierare Gervinho da una parte (Inglese in casi di necessità può essere una buona scelta) e sia Dybala che Cristiano Ronaldo dall’altra. In Fiorentina-Napoli si può schierare da una parte Boateng e dall’altra sia Mertens che Insigne (scegliere uno dei due è la scelta migliore). In Udinese-Milan la scelta ricade su Piatek anche se il bomber polacco ha reso meno in precampionato. Nelle partite delle ore 20.45 Pavoletti non si può lasciare fuori, Dzeko vorrà festeggiare al meglio il rinnovo con i giallorossi, in Sampdoria-Lazio Quagliarella ed Immobile sono i due bomber di sicuro affidamento, delle restanti gare si potrebbe optare per Petagna, Zapata, Belotti e Caputo. Nel posticipo del lunedì uno tra Lukaku e Lautaro è la scelta consigliata.

CONSIGLIATI: Gervinho (Parma); Dybala o Ronaldo (Juventus); Boateng (Fiorentina); Mertens o Insigne (Napoli); Piatek (Milan); Pavoletti (Cagliari); Dzeko (Roma); Quagliarella (Sampdoria); Immobile (Lazio); Petagna (Spal); Zapata (Atalanta); Belotti (Torino); Caputo (Sassuolo); Lukaku o Lautaro (Inter).