Il calciomercato caratterizza la maggior parte dell’estate con le società che pensano alle entrate e alle uscite giuste per puntellare la squadra da consegnare al proprio allenatore. Talvolta possono esserci molteplici difficoltà nel chiudere gli accordi tra i club ed allora ecco qui la soluzione: il mercato degli svincolati. Forse mai come quest’anno in Serie B, la lista degli svincolati presenta degli elementi di grandissima qualità, tanto che anche alcune squadre della massima serie guardano con interesse a questo mercato a costo 0. Con il sorteggio del calendario che ha definito le 38 giornate del campionato di serie B 2019/2020 e il calciomercato ormai nel vivo, l’avvio della prossima stagione è ormai immminente. Per molti club di cadetteria gli ultimi rinforzi potrebbero arrivare direttamente dalla lista dei calciatori senza contratto. Ecco, dunque, la top 11 dei calciatori svincolati di serie B.

LA TOP 11 DEI CALCIATORI SVINCOLATI DI SERIE B

CHRISTIAN PUGGIONI – Esperto portiere classe 1981, ha indossato nell’ultima stagione la maglia del Benevento.

ANTONIO MAZZOTTA – Terzino sinistro classe 1989, 11 presenze e 1 gol nell’ultima stagione con la maglia del Palermo.

SLOBODAN RAJKOVIC – Difensore centrale classe 1989, 26 presenze e 1 gol nell’ultima stagione con la maglia del Palermo.

MATTEO BRUSCAGNIN – Difensore centrale classe 1989, 27 presenze lo scorso anno con la maglia del Venezia.

GIUSEPPE MARCO ZAMPANO – Terzino destro classe 1993, 20 presenze la scorsa stagione con la maglia del Venezia.

ANTONIO NOCERINO – Centrocampista centrale classe 1985, 6 presenze lo scorso anno con la maglia del Benevento.

DANIELE CROCE – Centrocampista centrale classe 1982, 21 presenze e 2 gol lo scorso anno con la maglia della Cremonese.

LEANDRO GRECO – Centrocampista centrale classe 1986, 16 presenze e 2 gol la scorsa stagione con la maglia del Foggia.

JERRY MBAKOGU – Attaccante classe 1992, 10 presenze e 2 gol nei sei mesi in cui ha indossato la maglia del Padova.

PAULINHO – Attaccante classe 1986, 10 presenze e 2 gol la scorsa stagione con la maglia della Cremonese.

MAECKY NGOMBO – Attaccante classe 1995, 13 presenze e 2 gol lo scorso anno con la maglia dell’Ascoli.

Altri svincolati di spessore: Alessandro Longhi (difensore), Nicklass Gunnarsson (difensore), Francesco Della Rocca (centrocampista), Augustin Vuletich (attaccante), Ivan Pedrelli (difensore), Albano Bizzarri (portiere), Daniel Pavlovic (difensore), Cristian Agnelli (centrocampista), Agostino Garofalo (difensore), Simone Salviato (difensore), Andrea Cocco (attaccante), Michelangelo Albertazzi (difensore).