Paganese-Avellino, esordio stagionale per i lupi. Seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Serie C. Alle ore 18 del 14 agosto, allo stadio Marcello Torre di Pagani, scenderanno in campo la Paganese e l‘Avellino. I padroni di casa, allenati da Alessandro Erra, hanno perso la prima partita contro il Bari. I lupi irpini, 73 giorni dopo la conquista dello scudetto di Serie D, tornano in campo per una partita ufficiale. Si tratta di un girone all’italiana composto da tre squadre: Bari, Avellino e Paganese. Ognuna gioca 2 partite, la prima classificata passa alla fase successiva. L’Avellino giocherà entrambe le gare in trasferta, poiché lo stadio Partenio-Lombardi è soggetto a lavori di ristrutturazione.

Paganese-Avellino, i lupi in ritardo. I biancoverdi irpini hanno vissuto l’ennesima estate molto sofferta. I problemi societari della Sidigas hanno condizionato pesantemente il calciomercato dell’Avellino. Il diesse Salvatore Di Somma sta lottando contro il tempo per allestire una rosa competitiva per un campionato complicato come quello di Serie C. In occasione dello Sturno Sport Festival mister Daniele Cinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente:“Essere qui e sentire l’affetto della gente ci riempie di gioia perché, come ho sempre detto, l’Avellino non è solo della città ma anche di tutta la provincia e per questo vogliamo coinvolgere tutti i Paesi per creare aggregazione e iniziare bene il nostro percorso. Sappiamo di essere in ritardo rispetto alle altre squadre ma presto raggiungeremo la forma migliore e venderemo cara la pelle come sempre”.

Paganese-Avellino, come seguire il match in diretta tv e streaming

Paganese-Avellino, info tv e streaming. I diritti tv della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite della competizione, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer. e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre al Marcello Torre risale al 21 gennaio 2013: vinsero gli azzurrostellati per 4-1, si trattava dell’allora campionato di Lega Pro.