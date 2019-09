Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 6.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 6.a giornata. Dopo il posticipo di ieri sera Torino-Milan si è conclusa la 5.a giornata di Serie A, ma in questa settimana c’è poco da rifiatare tant’è che nel weekend si torna in campo la 6.a giornata del campionato di Serie A. Sabato sono in programma tre anticipi: Juventus-Spal alle ore 15; Sampdoria-Inter alle ore 18 e Sassuolo-Atalanta alle ore 20.45. Ad aprire la domenica calcistica ci penserà il Napoli che alle ore 12.30 ospiterà la neo promossa Brescia; mentre alle ore 15 sono in programma 3 gare: Lecce-Roma; Lazio-Genoa e Udinese-Bolona. Alle ore 18 è in programma Cagliari-Verona, mentre il posticipo domenicale si giocherà a ‘San Siro’ tra Milan e Fiorentina; lunedì chiude la 6.a giornata il ‘monday night’ Parma-Torino.

Consigli Fantacalcio, portieri: sorpresa Musso



Consigli Fantacalcio. Turno di campionato che non dovrebbe risentire del turnover in vista Champions per i portiere delle squadre impegnate in coppa. Negli anticipi del sabato i consigliati su cui puntare sono Szczesny della Juventus ed Handanovic dell’Inter, infatti lo sloveno è più affidabile rispetto al polacco in quanto ha subito solo 1 rete in quest’avvio di stagione; in Sassuolo-Atalanta Consigli dopo il rigore parato a Parma si potrebbe proporre. Passando alle gare delle domenica, Meret è da schierare dopo il gol subito contro il Cagliari, considerando anche che i partenopei vorranno tornare alla vittoria e vorranno mantenere blindata la propria porta. In Lecce-Roma si potrebbe schierare Pau Lopez ma dopo i 2 gol subiti in casa contro l’Atalanta qualche dubbio nello schierare lo spagnolo si potrebbe avere; una scommessa su cui puntare in questo turno è Musso dell’Udinese, che non ha subito reti nell’infrasettimanale contro il Verona; mentre in Lazio-Genoa sarebbe opportuno non schierare né Strakosha che Radu in quanto all’ Olimpico potrebbero vedersi diverse reti. In Cagliari-Verona la scelta ricade su Olsen, mentre in Milan-Fiorentina qualora fosse possibile è meglio evitare l’impiego di Donnarumma o Dragowski. Nel ‘monday night’ è meglio schierare Sirigu rispetto a Sepe, in quanto il granata ha compiuto un’ottima parata su Piatek nel finale di gara.

Consigliati: Szczesny (Juventus); Handanovic (Inter); Consigli (Sassuolo); Meret (Napoli); Musso (Udinese); Olsen (Cagliari); Sirigu (Torino).

Consigli Fantacalcio, difensori: bunker nerazzurro



Consigli Fantacalcio. In difesa qualche rotazione principalmente nelle big potrebbe vedersi. In Juventus-Spal, Alex Sandro va verso il forfait dopo la morte del padre, dunque nello scacchiere difensivo bianconero si potrebbe schierare Bonucci; in Sampdoria-Inter dopo l’ottima prestazione contro la Lazio non si può lasciare fuori De Vrij e se dovesse partire titolare, D’Ambrosio si potrebbe schierare, mentre nella difesa della Sampdoria meglio non prendere nessun difensore in considerazione; in Sassuolo-Atalanta meglio andare su un difensore atalantino ed in questo caso è preferibile schierare Hateboer, che gioca sulla linea dei centrocampisti e quindi con una propesione più offensiva rispetto ai 3 centrali. In Napoli-Brescia, in programma domenica alle ore 12.30, data la squalifica di Koulibaly, è d’obbligo o quasi puntare su Manolas. Nelle gare delle ore 15 in consigliati di giornata sono: Acerbi, Criscito e Kolarov. Passando a Cagliari-Verona di domenica alle ore 18 il difensore da schierare è Ceppitelli, a riposo contro il Napoli ma che è partito bene in quest’avvio di stagione. Nel posticipo domenicale Milan-Fiorentina si possono schierare Theo Hernandez o Romagnoli per i rossoneri, mentre per i viola dopo il gol alla Sampdoria, Pezzella è da schierare. Nel ‘monday night’ Parma-Torino le migliori scelte ricadono su Bruno Alves ed Izzo.

Consigliati: Cuadrado (Juventus); De Vrij e D’Ambrosio (Inter); Hateboer (Atalanta); Manolas (Napoli); Acerbi (Lazio); Criscito (Genoa); Kolarov (Roma); Ceppitelli (Cagliari); Theo Hernandez o Romagnoli (Milan); Pezzella (Fiorentina); Bruno Alves (Parma); Izzo (Torino).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: ecco le migliori scelte in mezzo al campo



Consigli Fantacalcio. Occhio per i nostri fantallenatori nel fare le giuste scelte nel cerchio di centrocampo. In Juventus-Spal le scelte a centrocampo ricadono tutte sui bianconeri, tra gli uomini che potrebbero regalare bonus nel centrocampo bianconero spicca il nome di Ramsey ma anche Cuadrado si potrebbe schierare nonostante sia schierato come terzino; passando a Sampdoria-Inter si potrebbero schierare uno tra Depaoli o Linetty per i blucerchiati e uno tra Brozovic o Sensi per i nerazzurri ma occhio al possibile impiego di Barella, uno tra i più positivi nell’infrasettimanale contro la Lazio; nell’anticipo serale Sassuolo-Atalanta le scelte migliori ricadono su Traoré per i neroverdi e Gomez per i nerazzurri bergamaschi. In Napoli-Brescia gli occhi sono puntati sul centrocampo di Ancelotti, le scelte migliori sono Callejon e Fabian Ruiz, mentre tra i lombardi si potrebbe tentare a sorpresa la carta Romulo. Le scelte migliori per le gare delle ore 15 domenicali sono le seguenti: Milinkovic, Luis Alberto, Schone, Mancosu, Pellegrini, Mkhitaryan, Jajalo. Alle ore 18 in Cagliari-Verona si potrebbero schierare Rog, Castro e Amrabat; mentre nel posticipo domenicale Milan-Fiorentina si possono schierare Suso per i rossonero, mentre per i viola Castrovilli e uno tra Chiesa e Ribery. Nel ‘monday night’ Parma-Torino si possono schierare Kulusevski e Baselli.



Consigliati: Ramsey, Cuadrado (Juventus); Depaoli o Linetty (Sampdoria); Brozovic o Sensi (Inter); Traoré (Sassuolo); Gomez (Atalanta); Callejon, Fabian Ruiz (Napoli); Romulo (Brescia); Milinkovic, Luis Alberto (Lazio); Schone (Genoa); Mancosu (Lecce); Pellegrini, Mkhitaryan (Roma); Jajalo (Udinese); Rog, Castro (Cagliari); Amrabat (Verona); Suso (Milan); Castrovilli, Ribery o Chiesa (Fiorentina); Kulusevski (Parma); Baselli (Torino).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: diversi bomber pronti al riscatto!



Consigli Fantacalcio. Adesso è il momento degli attaccanti. Negli anticipi del sabato si potrebbero schierare la certezza Ronaldo che dovrebbe riprendere il posto da titolare dal 1′ dopo il forfait di Brescia ma in Juventus-Spal anche Higuain può considerarsi una buona scelta. Passando a Sampdoria-Inter nei blucerchiati destano preoccupazione le condizioni di Quagliarella e Gabbiadini con Caprari pronto a giocare dal 1′ minuto, nei nerazzurri potrebbe esserci il momento di Sanchez con Lukaku che non è da lasciare fuori dalle fantaformazioni. In Sassuolo-Atalanta di sabato alle ore 20.45 si possono schierare sia Berardi che Caputo, mentre nei bergamaschi la scelta è migliore è Zapata, a segno nell’infrasettimanale contro la Roma. Nelle gare domenicali le scelte migliori sono: uno tra Mertens e Llorente ma anche schierarli entrambi potrebbe essere un’ottima scelta; nei lombardi uno tra Donnarumma e Balotelli si potrebbe provare; occhio alla voglia di riscatto di Immobile lasciato inizialmente in panchina contro l’Inter, mentre nel Genoa si può provare su Kouamé, già a segno in questo campionato all’ Olimpico ma contro la Roma; in Lecce-Roma si potrebbe schierare Babacar, visto l’incertezza difensiva tra i giallorossi, mentre nella Roma la certezza si chiama Dzeko; in Udinese-Bologna occhio alla voglia di riscatto di Kevin Lasagna. In Cagliari-Verona tutte le scelte migliori vanno sull’attacco sardo, dunque sia Joao Pedro che Simeone si possono schierare; in Milan-Fiorentina il consigliato è Piatek, che nel turno precedente ha trovato la rete contro il Torino. Nel ‘monday night’ da schierare assolutamente Gervinho, sfortunato contro il Sassuolo per le 2 reti annullate dal Var e Belotti, doppietta per lui contro il Milan giovedì.

Consigliati: Ronaldo, Higuain (Juventus); Lukaku (Inter); Berardi, Caputo (Sassuolo); Zapata (Atalanta); Mertens, Llorente (Napoli); Donnarumma o Balotelli (Brescia); Immobile (Lazio); Kouamé (Genoa); Babacar (Lecce); Dzeko (Roma); Lasagna (Udinese); Joao Pedro, Simeone (Cagliari); Piatek (Milan); Gervinho (Parma); Belotti (Torino).