Foggia-Acireale: streaming e diretta tv Coppa Italia Serie D, dove vedere il match oggi 13 novembre

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Pino Zaccheria, Foggia-Acireale si sfideranno per gli ottavi di finale (gara unica) della Coppa Italia di Serie D.

Foggia-Acireale, presentazione del match

Le due squadre si trovano al secondo posto dei loro rispettivi gironi: i pugliesi nel girone H hanno raccolto 21 punti (come il Taranto) e devono recuperare quattro punti sulla capolista Bitonto, curiosamente anche i siciliani nel girone I hanno 21 punti (insieme a Troina e Biancavilla), però devono recuperare nove punti al Palermo.

Il loro ruolino registra sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte con tredici reti realizzate da entrambe, mentre l’unica differenza è che i satanelli hanno subito otto reti, mentre i granata sei e dunque si prospetta un match molto equilibrato tra due formazioni che si equivalgono. I padroni di casa vengono da una sconfitta casalinga contro il Sorrento per 2-0, invece i siciliani da un pareggio per 1-1 sul campo del Biancavilla.

Gli uomini di Ninni Corda hanno cominciato la Coppa Italia vincendo il turno preliminare grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Brindisi, al primo turno invece hanno eliminato i leccesi del Nardò solamente ai calci di rigore (4-3) dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, al turno successivo successo per 3-1 sui molisani del Vastogirardi e stesso risultato ai sedicesimi di finale contro i campani della Turris che hanno permesso ai pugliesi di qualificarsi per gli ottavi di finale. Le ultime tre vittorie sono state ottenute tutte allo stadio Pino Zaccheria.

La formazione di Giuseppe Pagana invece è entrata in tabellone saltando il turno preliminare e nel debutto al promo turno ha sconfitto in casa l’Acireale per 2-0, poi nei due turni successivi altri due successi sempre con lo stesso risultato, prima sul campo del Marsala e poi al Tupparello contro il Messina.

Saranno ben cinque gli squalificati che non potranno scendere in campo: per i padroni di casa Anelli, Fumagalli, Salvi e Loschiavo, mentre per gli ospiti il solo Barbagallo.

Il direttore di gara designato per il match di questa sera sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Pierpaolo Carella di L’Aquila.

Chi avrà la meglio tra Foggia-Acireale, nei quarti di finale (in programma il 4 dicembre) incontrerà la vincente del match Savoia-Fasano, in programma sempre oggi ma alle ore 16.

Foggia-Acireale, diretta streaming

Al momento il match di ottavi di finale di Coppa Italia tra Foggia-Acireale non è programmata su nessun canale, se ci saranno novità durante la giornata vi metteremo al corrente. Chi vorrà essere aggiornato in tempo reale sull’andamento della gara, potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.