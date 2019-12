Liverpool-Everton. Alle ore 21.15 ad ‘Anfield Road’ andrà in scena il match più atteso di questa 15.a giornata di Premier League, ovvero il Liverpool di Jurgen Klopp ospiterà l’Everton di Marco Silva per il derby della ‘Merseyside’. I ‘reds’ in questa stagione sono un vero rullo compressore, infatti sono primi in classifica con 40 punti (13 vittorie ed 1 pareggio) e sono reduci da cinque successi consecutivi in Premier League, l’ultimo è arrivato lo scorso fine settimana nella gara vinta 2-1 proprio ad ‘Anfield’ contro il Brighton; gli ospiti, invece, stanno vivendo una stagione disastrosa, la posizione occupata dall’Everton attualmente è la 17.a con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi ed 8 sconfitte) e nel turno precedente è arrivata la sconfitta in trasferta contro il Leicester per 2-1. Liverpool che si trova a +8 sul Leicester, secondo, e l’unico pareggio è giunto nel match di ‘Old Trafford’ contro il Manchester United; l’Everton cerca il riscatto in questo derby ma non sarà facile contro l’attacco del Liverpool ma i ‘Toffees’ sono la quarta peggior difesa di questa Premier League. Liverpool-Everton sarà diretta dal signor Dean.

Liverpool-Everton, le probabili formazioni. QUI Liverpool- Klopp si affiderà al classico 4-3-3 con Alisson tra i pali; Alexander-Arnold e Robertson saranno i due terzini con Lovren e van Dijk al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Oxlade-Chamberlain, Henderson e Wijnaldum; il tridente offensivo sarà composto da Salah, Firmino e Mané. QUI EVERTON- Silva risponderà con il 4-2-3-1 con Pickford in porta; Sidibé, Mina, Holgate e Digne saranno i quattro difensori; in mediana spazio per Davies e Schneiderlin; Iwobi, Sigurdsson e Richarlison agiranno alle spalle dell’unica punta Calvert-Lewin.



Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Sidibé, Mina, Holgate, Digne; Davies, Schneiderlin; Iwobi, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin. All. Silva.

Liverpool-Everton, come seguire il match in tv e streaming

Liverpool-Everton, info diretta tv e streaming. Questo match della 15.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 21.15, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203). Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.