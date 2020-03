Buffon ha deciso: Juventus fino al 2021

Gianluigi Buffon sarà, con molta probabilità, un portiere della Juventus ancora per un altro anno. Mai troppi per il portierone bianconero numero 77 che ha intenzione infatti di rinnovare il suo contratto ancora per una stagione con il suo amato club zebrato, fino al 2021 quando avrà raggiunto i 43 anni di età.

I numeri di Buffon in questa stagione da vice Szczesny

Tornato alla Juventus dall’avventura stagionale al Paris Saint-Germain, pur sapendo di dover fare il secondo di Szczesny, Gigi Buffon non si arrende all’idea di dover appendere i guantoni al chiodo. Maurizio Sarri gli ha comunque già concesso molto spazio in questa stagione, per essere un secondo portiere. Ben 7 presenze in Serie A, 3 in Coppa Italia ed 1 in Champions League con 3 clean sheet totali. Non rientrano nei numeri le grandi prestazioni e le grandi parate che come suo solito ci regala, anche in partite di grande importanza. Sarà divenuto anche il secondo di Szczesny, ma è pur sempre il portiere più forte al mondo e continua a dimostrarlo, nonostante la sua presenza sul campo sia drasticamente diminuita. Ma lo vedremo ancora in campo a dimostrare e confermare il suo notevole valore per questa squadra.

Buffon e la Juventus: amore intramontabile

Gigi Buffon sembra quindi deciso a rimanere. Il ruolo di vice non gli crea problemi, anzi. Dalla panchina il suo contributo è diventato di notevole importanza. Assieme a Giorgio Chiellini, quella panchina quest’inverno sprizzava di energia e carica motivazionale, una marcia in più per chi, invece, si trovava sul campo a spendere tante energie. Buffon prolungherà probabilmente fino al 2021 e giocherà quindi fino a 43 anni, si evince dalle recenti voci di mercato. Un rinnovo quello di Buffon, veterano bianconero dal lontano 2001, che genererà gioia in tutto il popolo bianconero.