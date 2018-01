Colpo Borussia Dortmund, preso Batshuayi in prestito dal Chelsea

Si è da poco concluso il valzer delle punte che ha coinvolto l’asse Londra-Dortmund. Michy Batshuayi passa in prestito dal Chelsea al Borussia Dortmund. La notizia del trasferimento dell’attaccante belga, che vestirà la maglia numero 44, è apparsa su tutti i profili social della squadra tedesca. Batshuayi passerà al Dortmund dopo aver totalizzato 53 presenza con la maglia dei blues e siglato 19 goal. Il giro degli attaccanti era partito questa mattina con l’ufficialità dell’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang da parte dell’Arsenal, per una cifra vicina ai 64 milioni di euro. L’arrivo della punta gabonese a Londra ha dato vita ad un effetto domino, con il Borussia Dortmund alla ricerca del sostituto, individuato in Michy Batshuayi. Trattativa sbloccata dall’approdo alla corte di Antonio Conte dell’attaccante francese Oliver Giroud. L’ex gunners trasferitosi a titolo definitivo, fino al 2019, sarà il vice Alvaro Morata. Conte potrà così consolarsi del mancato acquisto di Edin Dzeko, con una punta da 105 goal in 252 partite complessive alla corte di Arsene Wenger, un biglietto da visita di tutto rispetto. L’ufficialità di questo triangolo mette la parola fine al trasferimento di Dzeko al Chelsea. Tirano così un sospiro di sollievo i tifosi della Roma che per giorni hanno temuto che il loro bomber potesse trasferissi a Londra deturpando così l’attacco giallorosso apparso in crisi nelle ultime giornate. Tutti contenti a Londra-Dortmund e anche a Roma.