Il calciomercato di gennaio entra nel vivo: ecco i possibili colpi delle big di A

Ci siamo: questa dovrebbe essere la settimana decisiva per i primi colpi di questo Calciomercato 2018.

I primi a muoversi sono stati i nerazzurri di Milano che hanno rinforzato il pacchetto difensivo con l’arrivo dell’argentino Lisandro Lopez e si accingono ad avviare lo sprint decisivo per Rafinha con il Barcellona. Si vocifera anche di un interessamento per Deulofeu, ma per l’attaccante spagnolo bisognerà vincere la resistenza del Napoli.

Ai piedi del Vesuvio infatti vogliono regalare una valida alternativa per il gioco bello ma dispendioso di Sarri. Oltre a Deulofeu si tratta anche per Simone Verdi, giovane e brillante promessa del calcio italiano se lo si convincerà a resistere alla seppur concreta possibilità di giocare con continuità nel Bologna di mister Donadoni. L’operazione si potrebbe chiudere sulla base di 20 milioni di euro.

Interessanti gli ultimi sviluppi in casa Juventus, dove sono famosi per la lungimiranza e l’oculatezza degli operatori. Una prima idea porta a Emre Can, centrocampista tedesco, ma con origini turche di proprietà del Liverpool. Sarà lui il primo rinforzo a metà campo, degno erede di Khedira. Nelle ultime ore però sta prendendo corpo quella che ormai non è più solo una suggestione: Mesut Özil. L’affare sarebbe doppio per la vecchia signora, visto che si tratta di un operazione a costo zero.

Staremo a vedere: prepariamoci ad altre sorprese!