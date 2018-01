Mercato Napoli, Younes arriverà a giugno

L’affare era già definito, con tanto di visite mediche sostenute a Villa Stuart, giro per le strade di Napoli e poi il primo approccio col San Paolo, in tribuna, per assistere alla vittoria di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi nuovi compagni di squadra.

Sarebbero dovuti essere perché Amin Younes solo in estate potrà diventare un giocatore del Napoli; il calciatore tedesco di origini libanesi, prelevato dall’Ajax ha infatti già lasciato il capoluogo campano per fare ritorno in Olanda.

Nessun problema tra le due società ma, a quanto pare, gravi problemi familiari del ragazzo alla base della sua decisione di far ritorno da dove era arrivato.

Younes sarebbe dovuto diventare il tanto inseguito rinforzo per il reparto offensivo da mettere a disposizione di Sarri per la parte finale della corsa scudetto e il Napoli, complice la volontà del giocatore, aveva avuto la meglio su Swansea, Siviglia e Lipsia: “Sono davvero felice di fare questo passo in avanti nella mia carriera ed approdare a Napoli. Se lasci l’Ajax, devi andare in un club che gioca quasi allo stesso modo e per me il Napoli è l’Ajax della Serie A“, queste le parole del calciatore in occasione di Napoli-Bologna.

Il Napoli, ovviamente spiazzato, cerca alternative dell’ultimo minuto.