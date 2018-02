Il mercato non dorme mai, neanche a fine febbraio. La Roma, ormai, sa bene che la prossima telenovela di mercato riguarderà il proprio suo portiere, Alisson Becker, che continua a far benissimo con la maglia giallorossa. Anche contro lo Shakhtar Donetsk, l’estremo giallorosso si è messo in mostra con due grandi interventi salva-risultato e, questa volta, il palcoscenico era quello della Champions League: ovvero, un palcoscenico internazionale.

MERCATO ROMA, UN RINNOVO CHE POTREBBE NON BASTARE – L’intenzione della Roma, però, è quella di rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2021 ed adeguare l’ingaggio fino a 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Il rinnovo, però, includerebbe anche una clausola rescissoria molto sostanziosa, 70/80 milioni per intenderci, che renderebbero Alisson, in caso di pagamento, il portiere più costoso al mondo. Secondo il portale brasiliano Uol Esporte, però, ci sarebbe un club particolarmente interessato al portierone giallorosso, il Liverpool, che avrebbe intensificato i contatti con Trigoria. Alla finestra ci sono anche Real Madrid, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Quello che conta ora, però, è il presente e Alisson non pensa alle voci di mercato: “Penso solo alla Roma, cerco di stare concentrato sul momento. Sono contento per il mio rendimento perché aiuta la squadra a vincere”.