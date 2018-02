Napoli, Paletta possibile rinforzo da svincolato. Siqueira e Milic altri obiettivi di Giuntoli

Il Napoli capolista della Serie A sta attraversando un ottimo momento. La squadra di Sarri, da tutti elogiata per il gioco, sarà impegnata nelle prossime settimane in un tour de force di impegni che metteranno alla prova la solidità della rosa azzurra. I partenopei infatti, dopo la sfida con la Lazio e il match d’andata di Europa League contro il Lipsia, saranno ancora impegnati in campionato contro la Spal prima di sfidare nel ritorno di coppa nuovamente i tedeschi per poi ributtarsi senza sosta nella Serie A con la sfida in Sardegna contro il Cagliari.

Il Napoli riscopre quindi una molteplicità di partite che diranno molto sul continuo della stagione. Inevitabile, e di fondamentale importanza, sarà il turn over che Sarri sarà obbligato ad adoperare in alcuni impegni, già ad incominciare dalla prossima partita. L’infortunio di Ghoulam, il secondo consecutivo al ginocchio, è stata sicuramente una doccia gelata per la squadra del presidente De Laurentiis che aveva deciso di non intervenire sul mercato in quel ruolo proprio per aspettare il recupero dal primo infortunio del suo terzino sinistro. La partenza di Giaccherini, andato al Chievo, e gli acciacchi in difesa di Albiol e Chiriches, impongono agli azzurri e al ds Giuntoli di intervenire sul mercato. Ufficialmente il mercato è chiuso e le uniche opzioni possono venire dalla lunga lista di svincolati che potrebbero fare proprio al caso del Napoli.

Napoli: Giuntoli pensa a Paletta, Siqueira e Milic per aiutare Sarri

In cima alla lista dei desideri del ds Giuntoli ci sarebbe il giocatore di fascia Guilherme Siqueira rimasto svincolato la scorsa estate al termine del suo contratto con i Colchoneros dell’Atletico Madrid. Ma il Napoli potrebbe anche pensare ad alcune alternative qualora non si dovesse arrivare al brasiliano classe ’86. Tra i papabili nomi ci sono quelli di Djamel Mesbah, ex Milan svincolatosi a settembre dal Losanna, e di Hrvoje Milic, ex-Fiorentina, che da pochi giorni ha lasciato l’Olympiacos.

Secondo quanto riportato da TuttoSport le idee di rinforzo per gli azzurri non terminano con questi giocatori di fascia. Infatti, De Laurentiis vorrebbe mettere a disposizione di Sarri qualche soluzione diversa per permettere al tecnico di lavorare con maggiore serenità su più fronti. Il nome che spicca su tutti è quello di Gabriel Paletta. Il centrale ex Milan, si è svincolato dai rossoneri questo inverno e sarebbe un ottimo innesto vista la sua esperienza nel campionato italiano. Inoltre permetterebbe a Sarri di spostare, all’occorrenza, due difensori già presenti in rosa come Chiriches e Tonelli, capaci di giocare sulla fascia come già fatto in passato. I contatti con l’agente di Paletta sono già stati avviati e nelle prossime ore si potrebbe chiudere.

Il Napoli cerca rinforzi per proseguire nella corsa allo scudetto e all’Europa League.