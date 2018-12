Calciomercato Inter: Marotta sogna i colpi Özil,Modrić e Martial

In casa Inter, con l’arrivo di Beppe Marotta, si sogna in grande e ha come suo obiettivo di rinforzare la squadra in vista del mercato di gennaio, soprattutto il reparto di centrocampo fin qui l’anello debole della Beneamata. Ed ecco spuntare il nome del trequartista tedesco di origini turche Mesut Özil. In uscita dall’Arsenal, quest’ultimo non ha nascosto il desiderio di una nuova sfida e, stando alle ultime indiscrezioni sulle pagine del Corriere dello Sport, i Gunners vorrebbero monetizzare sin dalla sessione di mercato invernale intorno ai 28 milioni di euro, ma in casa Inter si spera nella formula del prestito secco con diritto di riscatto per non infrangere le rigide leggi del Fair Play Finanziario imposte dall’UEFA.

Mesut Özil, 30 anni, cresciuto nelle giovanili dello Schalke 04, arrivato all’Arsenal dal Real Madrid per 53 milioni di euro divenendone l’acquisto più costoso della storia dei Gunners, ha messo a segno finora 41 gol in 205 presenze totali con la maglia del club di Londra e da quest’estate ha lasciato definitivamente la maglia della nazionale tedesca, nella quale esordì per la prima volta nel 2009 in occasione delle qualificazioni ai campionati mondiali del 2010 in Sudafrica e laureandosi campione del mondo nel 2014 contro l’Argentina. Ma quello di Özil non è il solo nome che circola in casa Inter: sempre dalla Premier League, si parla tanto dell’ala sinistra del Manchester United Anthony Martial, ma difficilmente la dirigenza dei Red Devils accetterebbe offerte inferiori al costo del suo cartellino (circa 60 milioni di euro).

Insomma, dopo l’amara retrocessione in Europa League, in casa Inter c’è voglia di ripartire e chissà se il calciomercato nerazzurro non ci possa regalare altri colpi a sorpresa, magari quel Luka Modrić tanto cercato quest’estate ma,per qualche ragione, rimasto al Real Madrid per volontà del presidente Florentino Perez. Il croato, 33 anni, dopo un’annata che lo ha visto trionfare in Champions League, aver raggiunto una storica finale mondiale con la sua Croazia ed essere insignito dell’ambito premio di miglior calciatore dell’anno quale il Pallone d’Oro, non sta vivendo ottimi rapporti con il presidente dei blancos e la voglia di cambiare aria si fa sempre più insistente. Il nuovo ad Marotta spera di compiere il colpo in stile Cristiano Ronaldo. E’ proprio il caso di dirlo: staremo a vedere!