Nibali, lo Squalo si prepara per il prossimo appuntamento ciclistico

La Tirreno-Adriatico si è conclusa nella giornata di oggi, martedì 13 marzo e per lo Squalo dello Stretto è stata l’occasione per testare la gamba in vista dei prossimi obiettivi stagionali. Nibali infatti sta cercando di perfezionare la sua condizione fisica per essere al top della forma tra qualche mese quando è in programma il Tour de France, uno degli obiettivi che il messinese vorrebbe portare a casa. Ma prima di dare la caccia alla maglia gialla, per il corridore ci sono le classiche ad aspettarlo.

Sabato 17 marzo infatti sarà la volta della Milano-Sanremo dove Nibali può essere una vera e propria mina vagante, infatti potrebbe riservare dei colpi di scena tra Cipressa e Poggio, dove le pendenze sono in linea con le caratteristiche del corridore. Ricordiamo che tra le classiche l’obiettivo principale dello Squalo dello Stretto è quello di vincere la Liegi, mentre dopo il Tour de France, il corridore continuerà a perfezionare la sua condizione con la Vuelta di Spagna, che farà da preludio al Mondiale di Innsbruck che si correrà nel mese di settembre.

Non resta quindi che attendere sabato 17 marzo per godersi ancora una volta Vincenzo Nibali in sella alla sua bicicletta pronto per provare a regalare ai propri tifosi, un’altra grande impresa.