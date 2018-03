Tirreno-Adriatico 2018, oggi tappa 5: Castelraimondo – Filottrano, nel ricordo di Michele Scarponi

Oggi, domenica 11 marzo, andrà in scena la tappa numero 5, la Castelraimondo-Filottrano, della Tirreno-Adriatico 2018, manifestazione ciclistica che ha preso il via lo scorso 7 marzo e che si concluderà martedì 13. Si tratta di un percorso di 173 km con partenza da Castelraimondo alle ore 11.50 e arrivo a Filottrano previsto per le 16.15 circa. I corridori, dalle montagne dell’Appenino arriveranno al mare del Conero, affrontando due Gran Premi della montagna a Montelupone e Osimo, per poi arrivare alle colline di Filottrano.

Sarà dunque una tappa molto significativa dal punto di vista emotivo, in quanto verrà reso omaggio al ricordo di Michele Scarponi, tragicamente scomparso il 22 aprile dello scorso anno, proprio nella sua città Filottrano. Nella città di Filottrano si passerà per ben tre volte prima di tagliare il traguardo finale, con tratti selettivi tra cui gli 800 metri al 12% della Costa Ghergo e successivamente altri 800 metri con pendenza del 7,6%. La strada poi salirà nuovamente arrivando a toccare pendenze del 10% verso l’ultimo chilometro della tappa.

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori non resta quindi che darsi appuntamento alle ore 11.50 per gustarsi lo spettacolo di questi 173 km che caratterizzeranno la quinta tappa della Tirreno-Adriatico e scoprire come andrà a cambiare la classifica generale di un evento ciclistico che vede la partecipazione di grandi campioni.

Tirreno-Adriatico, le iniziative nel ricordo di Michele Scarponi

La quinta tappa della Tirreno-Adriatico si concluderà a Filottrano, la città di Michele Scarponi scomparso il 22 aprile del 2017. Da quel giorno tante sono state le iniziative realizzate per tenere vivo il suo ricordo. Anche in occasione del passaggio a Filottrano della Tirreno-Adriatico, ci saranno diverse iniziative per ricordare il corridore. Lungo il circuito, sono stati organizzati dai volontari ben sette punti di ritrovo dove verranno distribuiti 2000 foulard gialli e azzurri con l’autografo di Michele. In ognuno di questi punti di ritrovo, vi saranno anche le foto del corridore. Al traguardo finale invece, saranno presenti gigantografie da 7 metri che ritraggono il corridore in corsa, mentre nelle vicinanze del palco delle premiazioni sarà posta un’ immagine delle misure di 8 metri per 3 metri, che ritrae Michele Scarponi con le braccia alzate mentre taglia il traguardo di quella che sarà purtroppo la sua ultima vittoria, durante il Tour des Alpes dello scorso aprile.

Tirreno-Adriatico, i divieti di Filottrano

Per il passaggio dei corridori nella città di Filottrano, ci sono state delle modifiche per quel che riguarda la viabilità. Il transito e la sosta nel centro storico saranno vietati dalle 19 di sabato 10 marzo fino alle ore 20 di domenica 11. Mentre dalle 6 alle 21 dell’11 marzo, la sosta sarà vietata anche nelle seguenti vie: via Nazario Sauro, Piazzale Martiri delle Foibe, via XXV Aprile, via De Gasperi, Piazzale Martiri di via Fani e Piazza Cavour. Infine, transito vietato nella stessa ora in via Martin Luther King, via La Pira, via della Libertà, via Gandhi e via Giovanni XXIII.

Non resta quindi che attendere i corridori sul traguardo finale per capire chi sarà il vincitore della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, manifestazione ciclistica che si avvia alla conclusione prevista per martedì 13 marzo.