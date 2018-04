Freccia del Brabante 2018: percorso, favoriti, diretta TV e streaming

Archiviata la Parigi Roubaix, conquistata da Peter Sagan grazie ad una splendida vittoria al termine di un attacco lanciato ad oltre 50 km dall’arrivo, l’attenzione ora torna nuovamente in Belgio dove domenica si disputerà la Amstel Gold Race, primo appuntamento del Trittico delle Ardenne, di cui fanno parte anche Freccia Vallone e Liegi Bastogne Liegi. Prima però c’è un’altra gara da affrontare per i corridori, vale a dire la Brabantse Pijl o Flèche Brabanconne, semi-classica che lo scorso anno venne vinta dal nostro Sonny Colbrelli, davanti a Petr Vakoc e Tiesj Benoot. Presente al via della Freccia del Brabante 2018 anche la Veranda’s Willems Crelan, la formazione fiamminga di Wout Van Aert ma soprattutto di Michael Goolaerts, lo sfortunato ragazzo deceduto domenica proprio durante la Parigi Roubaix, a causa di un arresto cardio-circolatorio: dopo una lunga ed attenta consultazione con la famiglia, infatti, la sua squadra ha fatto sapere di volere riprendere a correre immediatamente, così da onorare la memoria del proprio corridore.

Freccia del Brabante 2018: IL PERCORSO

In programma oggi, mercoledì 11 aprile, la Freccia del Brabante 2018 partirà come di consueto da Leuven per arrivare, dopo 205.3 km, ad Aankomst. Via della corsa che avverrà alle ore 12.30 dalla piazza cittadina, per affrontare dopo appena 13.4 km lo Smeysberg, la prima delle 27 côte previste in giornata. Per arrivare quindi alla seconda asperità bisognerà attendere la Rue de Hal al km 55.8, sempre pedalando su un percorso vallonato come d’abitudine in questi territori ed attraversando la città di Waterloo, nei pressi della quale (a Mont Saint Jean) ebbe luogo la sanguinosa quanto celebre battaglia del 1815 tra le truppe francesi guidate da Napoleone Bonaparte e quelle della Settima coalizione, con a capo l’esercito britannico del Duca di Wellington e quello prussiano del feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher. Dopo il breve excursus storico, quindi, tornando a parlare della corsa al km 66 ha inizio una serie di saliscendi importanti, con le côte di Alsemberg, Bruineput, Krabostraat e Rue de Nivelles da affrontare in rapida sequenza ritornando così indietro lungo la strada già percorsa. Al km 92.1 è quindi la volta della côte di Chaussée de Bruxelles, seguita da venti chilometri in cui sarà possibile riprendere il respiro prima di arrivare alla Rue François Dubois. Sarà questa l’ultima salita del percorso in linea, poiché dopo si entrerà in un circuito comprendente le ascese di Holstheide, Ijskelderlaan (unica côte in pavé), Schavei ed Hagaard, da ripetere quattro volte: tuttavia, essendo stato posto l’arrivo in prossimità dello scollinamento dello Schavei, la côte di Hagaard verrà scalata solamente tre volte.

Freccia del Brabante 2018: I FAVORITI

Con i maggiori corridori delle classiche del Nord a riposo dopo la campagna delle Fiandre e quella della Roubaix, tra i favoriti di oggi abbiamo per lo più velocisti in grado di reggere su salite brevi ed esplosive, primo tra tutti il campione uscente Sonny Colbrelli (Bahrain Merida). C’è poi Marco Canola (Nippo Vini Fantini), probabilmente il miglior italiano fuori dal World Tour, ma attenzione anche ad Enrico Battaglin ed al compagno di squadra Floris de Tier (Lotto NL Jumbo), tredicesimo alla Strade Bianche. Da tenere d’occhio anche Edvald Boasson Hagen e Julien Vermote (Dimension Data), Dylan Teuns (BMC Racing Team), Fabio Jakobsen (Quick Step Floors) già vincitore della Nokere Koerse ed della Scheldeprijs, ma soprattutto Tiesj Benoot e Tim Wellens (Lotto Soudal), entrambi partiti forti quest’anno rispettivamente con le vittorie della Strade Bianche e della classifica generale alla Ruta del Sol.

Freccia del Brabante 2018: DIRETTA TV E STREAMING

La diretta tv della Freccia del Brabante 2018 non sarà disponibile in chiaro, ma sarà possibile vedere la corsa in pay-per-view su Eurosport 1 a partire dalle ore 15.30. Su Eurosport Player sarà inoltre disponibile il live streaming dell’evento, presente anche gratuitamente sul sito belga sporza.be a partire dalle ore 15.15.