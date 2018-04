Giro d’Italia 2018, la copertura televisiva dell’evento

Mancano ormai poche settimane alla partenza del Giro d’Italia 2018. Il prossimo 4 maggio infatti, si alzerà il sipario sull’edizione numero 101 della corsa rosa. La manifestazione ciclistica presenta per questa stagione un’importante novità: la partenza. I corridori, per la prima volta in assoluto, prenderanno il via al di fuori dei confini europei, a Gerusalemme nello specifico. Qui, sono previste le prime tre tappe, prima del trasferimento della carovana nell’isola di Vincenzo Nibali, la Sicilia. Da precisare però che quest’anno, lo Squalo dello Stretto non prenderà il via alla manifestazione, in quanto nel suo calendario degli impegni sportivi, è previsto il Tour de France. A tenere alto il tricolore ci sarà, tra gli azzurri, Fabio Aru, assente la scorsa edizione a causa di un infortunio al ginocchio rimediato durante una sessione di allenamento. Si preannuncia quindi un grande evento sportivo che vedrà la partecipazione anche del britannico Chris Froome. Il capitano del team Sky, aveva annunciato tramite un video, durante la presentazione ufficiale del percorso, avvenuta lo scorso novembre, la sua partecipazione proprio al Giro d’Italia.

Ricordiamo però che la situazione di Froome è ancora in bilico. Trovato positivo al salbutamolo durante un controllo antidoping effettuato nel mese di settembre, quando il corridore era impegnato nella corsa della Vuelta di Spagna, dove ha trionfato, rischia di correre sub iudice. Infatti, si attende la sentenza definitiva che metterà fine all’ennesima pagina nera sul doping nel mondo del ciclismo. Froome potrebbe essere quindi squalificato. In questo caso, andrà a perdere tutti i successi ottenuti dalla Vuelta di Spagna in poi.

Tornando però al Giro d’Italia, in tanti si domandano se sarà possibile seguire l’evento in diretta tv. Vediamo quindi la copertura televisiva offerta dalla Rai per il grande evento ciclistico.

Giro d’Italia, la copertura Rai

Il Giro d’Italia è una manifestazione ciclistica in programma a partire dal prossimo 4 maggio. Come ogni anno, anche per quest’edizione è prevista la copertura Rai dell’evento. La televisione italiana offrirà tra dirette e differite ben 300 ore di copertura all’evento. Si parte su RaiSport dalle ore 12.15 alle 13.15 con il Villaggio di Partenza, spazio riservato alle interviste e alla presentazione della tappa del giorno. Dalle 13.15 alle 14.30 invece, verranno trasmesse le immagini live della corsa da Prima Diretta. Successivamente, sarà necessario sintonizzarsi su Rai 2 per continuare a seguire la corsa, dove fino alle 15 verrà trasmesso il programma culturale Viaggio nell’Italia del Giro, per poi continuare con la diretta della corsa. Dopo la corsa ci sarà il consueto appuntamento con il Processo alla Tappa. La fine del collegamento è prevista per le ore 18.

Ricordiamo che l’evento verrà trasmesso anche via radio. Su Rai Radio 1 infatti, ci sarà la diretta dell’ultima ora di corsa. A tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, non resta che attendere quindi il 4 maggio per gustarsi lo spettacolo del Giro d’Italia, giunto alla sua edizione numero 101.

Chi sarà il prossimo vincitore della maglia rosa? Ricordiamo che a trionfare nella scorsa edizione è stato l’olandese Tom Dumoulin, secondo posto per Nairo Quintana e terzo posto infine per l’azzurro Vincenzo Nibali.