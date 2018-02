95′ Dopo cinque minuti di recupero il signor Minelli fischia la fine di Brescia-Ternana

90′ Saranno cinque i minuti di recupero

89′ AMMONITO SIGNORINI per gioco scorretto

83′ SOSTITUZIONE TERNANA entra Finotto ed esce Carretta

83′ SOSTITUZIONE BRESCIA entra Bisoli ed esce Embalo

80′ GOL DEL BRESCIA 3-1 SPALEK, assist di Caracciolo che libera Spalek solo davanti a Plizzari, rasoterra secco e rete

78′ SOSTITUZIONE TERNANA entra Piovaccari ed esce Angiulli

73′ Tremolada mette Carretta solo davanti a Minelli, tocco sotto ma la palla clamorosamente esce. Era più facile sbagliare

71′ AMMONITO CURCIO per comportamento non regolamentare

71′ Punizione a giro di Tremolada, sulla respinta tira Paolucci ma la palla è alta

70′ SOSTITUZIONE BRESCIA entra Caracciolo ed esce Okwomko

66′ AMMONITO MINELLI per perdita di tempo

65′ GOL DELLA TERNANA, 2-1 MONTALTO. Tiro di Statella, Minelli para e devia sul palo arriva Montalto che ribadisce in rete

64′ GOL DEL BRESCIA, 2-0 TORREGROSSA. Tonali mette Torregrossa solo davanti a Plizzari, tocco sotto e palla in rete. Per le Fere è notte fonda

63′ AMMONITO GASTALDELLO per gioco scorretto

60′ SOSTITUZIONE TERNANA entra Spalek ed esce Furlan

57′ Graziato Defendi che commette un fallo da ammonizione ma Minelli di Varese lo salva.

54′ Tiro a giro di Tremolada da dentro l’area di rigore. Palla alta sulla traversa

52′ AMMONITO STATELLA per gioco pericoloso

48′ Su angolo di Paolucci la palla filtra e arriva a Carretta che non se l’aspetta e calcia male da posizione favorevole

Ore 18.30 inizia il secondo tempo di Brescia-Ternana

45′ Finisce il primo tempo del Rigamonti, al momento decide Gastaldello

39′ AMMONITO DEFENDI per fallo su Embalo

37′ Ci prova ancora Paolucci dalla lunghissima distanza. Palla lontana dai pali

32′ AMMONITO EMBALO, per gioco scorretto

28′ Sull’angolo Paolucci tira direttamente in porta, Torregrossa salva sulla linea

27′ Gran botta in corsa di Paolucci dai 27 metri, Minelli si distende e devia in angolo

18′ GOL DEL BRESCIA, 1-0 GASTALDELLO. Punizione di Embalo, la difesa rossoverde è statica, Okwonko tocca di testa e libera Gastaldello a mezzo metro dalla linea di porta e palla in rete.

17′ AMMONITO PAOLUCCI per gioco scorretto

16′ Tiro di Angiulli dai trenta metri, Minelli para senza fatica

11′ Montalto libera di tacco Tremolada, tiro secco e basso ma Minelli dice no

5′ replica Paolucci, anch’egli da molti distanta. Palla quasi in curva

2′ Tonali calcia dalla grande distanza, Plizzari blocca con facilità

Ore 17.30 inizia Brescia-Ternana

Ecco le formazioni ufficiali che Boscaglia e Mariani schiereranno al Rigamonti per il match Brescia-Ternana

Brescia-Ternana, il tabellino

Brescia (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Martinelli, Tonali; Furlan (60’Spalek) , Okwomko (70’Caracciolo), Embalo (81’Bisoli) ; Torregrossa A disposizione: Pelagotti, Orji, Ndoj, Meccariello, Longhi, Cancellotti. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Ternana (3-5-1-1): Plizzari; Vitiello, Signorini, Valjent; Carretta (81’Finotto), Defendi, Paolucci, Angiulli (78’Piovaccari), Statella; Tremolada; Montalto. A disposizione: Sala, Favalli, Ferretti, Gasparetto, Zanon, Signori, Bordin, Varone, Albadoro, Repossi. Allenatore: Ferruccio Mariani.

Reti: 18′ Gastaldello; 64′ Torregrossa; 65′ Montalto; 81′ Spalek

Angoli: 3-7

Ammoniti: Paolucci; Embalo; Defendi; Statella; Gastaldello; Minelli; Curcio; Signorini

Espulsi: –

Arbitro: Daniele Minelli di Varese

Assistenti: Stefano Bellutti di Trento e Marco Bresmes di Bergamo

IV° Ufficiale: Marco Serra di Torino.

Brescia-Ternana, la presentazione

La ventiseiesima giornata del campionato di Serie B Conte.it 2017-2018 si chiude al Mario Rigamonti con lo scontro diretto per la salvezza tra Brescia-Ternana. Come recita il sito della LegaB “le rondinelle sono in serie positiva da 2 turni mentre dall’altro lato Mariani va a caccia dei primi punti da allenatore degli umbri. Nei 17 precedenti ufficiali al Rigamonti, squadra ospite mai vittoriosa: il bilancio vede 10 successi dei padroni di casa e 7 pareggi. A confermare il dato negativo, le reti segnate in queste sfide dalla formazione umbra: 7, con ben 11 gare finite senza che i rossoverdi abbiano segnato in Lombardia. Storica la sfida dell’8 giugno 1980, vinta 1-0 dalle rondinelle all’ultima giornata di campionato, con rete decisiva di Salvioni dopo soli 7’ di gioco che valse la promozione in A del Brescia, allenato da Gigi Simoni”. Ecco le probabili formazioni di Brescia-Ternana. Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina dalle ore 17.30. Formazioni ufficiali alle 16.30.

Brescia-Ternana, le probabili formazioni

Brescia (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Martinelli, Tonali; Spalek, Torregrossa, Embalo; Caracciolo. A disposizione: Pelagotti, Orji, Ndoj, Bisoli, Furlan, Meccariello, Longhi, Cancellotti. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Ternana (3-4-1-2): Plizzari; Vitiello, Gasparetto, Valjent; Statella, Paolucci, Signori, Defendi; Tremolada; Carretta, Montalto. A disposizione: Sala, Favalli, Ferretti, Signorini, Zanon, Angiulli, Bordin, Varone, Albadoro, Finotto, Piovaccari, Repossi. Allenatore: Ferruccio Mariani.

Brescia-Ternana, l’arbitro

Il signor Daniele Minelli di Varese è l’arbitro designato per Brescia-Ternana di oggi pomeriggio, inizio ore 17.30 allo stadio Mario Rigamonti. Il 35enne fischietto lombardo è al 5° anno di Can B dove nel complesso ha diretto 73 partite con 30 successi interni, 22 pareggi e 21 vittorie in esterna (27 rigori concessi e 33 calciatori espulsi). I precedenti con i rossoverdi sono 10, stagione 2011-12, in Prima Divisione Ternana-Carpi 2-1; stagione 2013-14 in B: Carpi-Ternana 1-2, Novara-Ternana 1-1 e Reggina-Ternana 1-2; stagione 2014-15: Ternana-Bologna 0-1, Carpi-Ternana 3-1 e Ternana-Latina 0-2; stagione 2015-16: Ternana-Spezia 1-2 e Vicenza-Ternana 2-1; stagione 2016-17 Salernitana-Ternana 4-2. Gli assistenti a Brescia saranno Stefano Bellutti di Trento e Marco Bresmes di Bergamo mentre il IV Ufficiale sarà Marco Serra di Torino.

Brescia-Ternana, come vederla

La partita del Mario Rigamonti valida per la Ventiseiesima Giornata della Serie B 2017-2018 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport e Sky Sport HD in streaming sarà possibile seguirla sull’applicazione SkyGo.