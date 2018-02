Eurolega: il Real Madrid sbanca 101-74 il Barcellona, Randolph MVP

Partita sostanzialmente a senso unico con un dominio totale del Real Madrid. Il Barca non è sembrato mai in partita, tranne per una breve parentesi nel secondo quarto quando sono arrivati fino al -11. Il Real gioca bene e si vede, sei giocatori in doppia cifra ma spicca la non presenza tra questi sei di Luka Doncic. Per lui solamente 2 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, partita un po’ anonima ma scivolone accettabile nel complesso di una stagione. Per il Barca spiccano Huertel e Vezenkov con 11 punti.

STATS:

Barca: 57.6% dal campo, 26.7% dall’arco, 70.6% dalla lunetta

Real: 66.7% dal campo, 44% dall’arco, 57.1% dalla lunetta

QUARTO QUARTO:

22:41 SUONA LA SIRENA, É FINITA. 74 – 101 è il punteggio finale. MVP della gara Anthony Randolph.

22:40 69-98 Schiacciata facile di Anthony Randolph, 16 punti totali per lui fino ad ora

22:38 69-96 TRIPLAAA KOPONENN

22:35 64-96 Tap-in di Randolph a rimbalzo

22:33 63-94 Facile Lay-Up di Causeur che ne appoggia due

22:32 TIME OUT

22:31 63-92 Uno su due di Navarro dalla lunetta

22:29 62-92 Tripla di Causeur dall’angolo

22:28 60-89 Assist di Doncis per un facile appoggio di Reyes, 13 punti per lui

22:25 58-85 Intesa Ayon per Reyes chge appogia facile da sotto canestro

22:24 58-83 Uno su due di Vezenkov dalla lunetta

22:23 57-83 Inizia il quarto quarto

TERZO QUARTO:



22:22 FINE TERZO QUARTO

22:21 57-80 Appoggia due punti facili in transizione Hanga, 10 punti per lui

22:20 53-80 Massimo vantaggio Real +27

22:19 53-78 Alley oop di Luka Doncic per Gustavo Ayon

22:17 53-76 due su due di Campazzo dalla lunetta

22:15 50-72 Uno su due di Hanga dalla lunetta

22:12 49-72 Schiacciata in contropiede di Taylor dopo la palla rubata. TIME OUT Barca.

22:11 45-66 Koponen TRIPLAAAA, prima tripla della serata per lui

22:09 42-66 Taylor con un semplice taglio appoggia il pallone al vetro

22:06 39-61 TRIPLAAA di Jaycee Carroll lasciato completamente solo. TIME OUT Barca.

22:04 37-54 CANESTROO E FALLO di Randolph in penetrazione

22:03 37-52 due su due di Vezenkov dalla lunetta

22:03 35-52 inzia il terzo quarto

INTERVALLO:

Barca: 61% dal campo, 18% dal’arco, 80% ai liberi

Real: 66.7% dal campo, 35.7% dall’arco, 55.6% ai liberi

SECONDO QUARTO:

21:45 35-52 Koponen sulla sirena dell’intervallo per fermare l’emorragia

21:42 TIME OUT

21:42 33-46 TRIPLAAA irreale di Campazzo

21:41 32-43 Canestro e FALLO di Juan Carlos Navarro in contropiede

21:40 30-43 Perfetto dalla lunetta Hanga, due su due

21:37 26-43 TRIIPLLAAAAAA RUDY FERNANDEZ

21:35 26-40 Finger Roll di Tomic con un assist di Navarro

21:33 TIME OUT

21:32 24-39 Victor Claver due punti con uno stupendo Finger Roll

21:30 22-37 Felipe Reyes uno su due dalla lunetta

21:29 22-36 Huertel da TREEEEEE

21:28 17-32 Ancora Felipe Reyes con un lay-up in post basso

21:25 15-32 Felipe Reyes due punti dal post basso

PRIMO QUARTO:

21:22 13-30 Vezenkov sulla sirena del primo quarto con una TRRIPLAAA

21:20 10-27 Canestro e fallo di Gustavo Ayon dopo un rimbalzo in attacco

21:17 10-25 Carroll due punti con facilità in penetrazione al ferro

21:15 7-21 Hanga sblocca finalmente il Barca con una penetrazione

21:12 5-19 TRIPLAAAAA JAYCEE CARROLLL

21:08 5-14 Campazzo TRIPLAAAAAAA

21:07 5-11 uno su due ai liberi per Hanga

21:04 4-11 Huertel guida con i primi punti il Barcellona

21:02 0-9 partenza forte del Real Madrid

21:01 0-2 Taylor due punti nel pitturato

21:00 – Tutto pronto per l’inno dell’Eurolega e per la palla a due al Palau Blaugrana

20:35 – Amici di Supernews eccoci ritrovati per il derby tra FC Barcellona – Real Madrid al Palau Blaugrana, match che regalerà sicuramente tante emozioni. A tra poco i quintetti di partenza ufficiali.

Dopo la finale in Copa del Rey appena 5 giorni fa, anche in Eurolega si assisterà al Derby più famoso d’Europa. Quest’oggi sul suolo Catalano si sfideranno Fc Barcellona Lassa – Real Madrid per il round 23 alle ore 21:00, ovviamente potrete seguire in live l’evento su SuperNews. Partendo dalla squadra di Juan Carlos Navarro il Barcellona arriva da tre sconfitte nelle ultime tre: Fenerbahce Dogus, Olimpia Milano e Maccabi FOX Tel Aviv sono stati gli artefici. Non un buonissimo momento insomma per la squadra di Svetislav Pesic che è relegata negli ultimi posti della classifica insieme all’Olimpia Milano e all’Anadolu Efes. Posizione totalmente diversa invece per il Real Madrid di Pablo Laso che si ritrova in 5° posizione a pari vittorie con lo Zalgiris Kaunas e il Khimki Moscow Region, non propriamente avversari facili. Il Real ha perso due delle ultime tre partite ma contro avversari di una caratura nettamente superiore a quelle dell’FC Barcellona: la squadra campione d’Europa CSKA Moscow e Olympiacos Piraeus di Vassilis Spanoulis sono le colpevoli.

Per l’FC Barcellona Thomas Huertel è il giocatore più in forma al momento con 11.3 punti e 6.4 assist di media con il 56% dal campo. Mentre il Real Madrid può contare sul fenomeno Luka Doncic, prossimo al Draft NBA, che viaggia con 17.9 punti (secondo in Eurolega), 4.5 assist e 1.2 palle rubate di media e Jaycee Carroll con il suo incredibile 42% dall’arco.