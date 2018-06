Perù-Danimarca 0-1, che beffa per i sudamericani. Un rigore fallito, tante occasioni sciupate e uno Schmeichel insuperabile. Tanti rimpianti per il Perù, ma la partita la vince la Danimarca.

Perù-Danimarca. ecco le immagini del gol-partita di Poulsen

95′ – Perù-Danimarca finisce qui.

91′ – Saranno cinque i minuti di recupero.

88′ – ultimi minuti di Perù-Danimarca, assalto dei sudamericani.

86′ – palla buona per Eriksen, il numero dieci danese spara addosso a Gallese in uscita.

84′ – occasionissima per il Perù: Carrillo sfonda sulla destra per Farfan che tira a botta sicura, para di piede dell’ottimo Schmeichel. Fuori Farfan e dentro Ruidiaz nel Perù.

83′ – Danimarca che sfiora il raddoppio: Jorgensen di sinistro, devia in tempo Advincula.

82′- cambio Danimarca: fuori per infortunio Christensen e dentro Matias Jorgensen.

79′ – sempre e solo Perù, Cueva conclude verso la porta. Palla intercettata da Guerrero che di tacco sfiora il palo

76′ – pressione costante del Perù. Cross di Cueva, ma libera l’arroccata difesa della Danimarca.

73′ – sempre sudamericani pericolosi: Advincula conclude di sinistro, para ancora Schmeichel.

71′ – Perù all’assalto, cross pericolosissimo di Carrillo, Poulsen allontana la minaccia sulla linea di porta.

Ultimi venti minuti di Perù-Danimarca.

69 ‘- ancora Perù pericoloso, cross dalla sinistra e torre di Rodriguez, ma Guerrero non arriva a concludere.

67′ – cambio nella Danimarca: esce Sisto, entra Braithwaite.

64′ – Subito Guerrero pericoloso, cross di Carrillo e testa dell’ex Bayern Monaco, para ancora Schmeichel.

61′ – Subito Perù che reagisce. Flores calcia da dentro l’area, bravo Schmeichel a respingere. Nel Perù entra Guerrero ed esce Flores.

60′ – GOL! DANIMARCA IN VANTAGGIO! Ha segnato Poulsen su preciso assist di Eriksen.

56′ – Occasione per il Perù. Trauco sfonda sulla sinistra, ma Carrillo non riesce a coordinarsi per concludere in porta.

54′ – punizione per la Danimarca, ci prova due volte Eriksen, ma nessun pericolo per la porta peruviana.

52′ – Risponde la Danimarca, ci prova Larsen da fuori e palla molto alta sulla traversa.

49′ – Come nel primo tempo cominciano meglio i sudamericani.

46′ – inizia la ripresa di Perù-Danimarca. Nessun cambio per i due tecnici nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

47′ – finisce qui il primo tempo di Perù-Danimarca.

44′ – Official Review Var per un contatto tra Poulsen e Cueva. Rigore per il Perù: va lo stesso Cueva sul dischetto e PALLA ALTA SULLA TRAVERSA!

43′ – fasi finali del primo tempo di Perù-Danimarca. Ci prova ancora Delaney, palla nettamente fuori.

39′ – ammonito Tapia e punizione pericolosa per la Danimarca da una ventina di metri. Calcia Eriksensulla barriera, ci prova poi Schone. Bravo Gallese a bloccare in due tempi.

37′ – Danimarca con più possesso palla, rifiata il Perù.

34′ – ultimi dieci minuti del primo tempo, regna l’equilibrio a Saransk. Cambio nella Danimarca: dentro Schone e fuori Kvist

30′ – risponde il Perù, lancio preciso di Carrillo per Farfan, che conclude, Kjaer in scivolata devia in corner.

27′ – ci prova la Danimarca con Delaney da fuori area, pallone alto non di molto.

25′ – Fase della partita favorevole ai danesi, che cercano di prendere in mano le redini del match.

21′ – Danimarca in avanti con Sisto, allontana con un po’ di affanno la difesa Blanquirroja.

18′ – Inizio vivace di Perù-Danimarca, meglio i sudamericani. Lavoro extra per coppia difensiva danese Kjaer-Christensen.

15′ – corner per i sudamericani, Rodriguez impatta di testa ma non inquadra la porta.

12′ – meglio il Perù in questo inizio, Carrillo da fuori e bravo Schmeichel a respingere.

8′ – Altro tiro da fuori per il Perù. Yotun centra la porta, ma Schmeichel blocca sicuro.

7′ – Ancora Perù in avanti, ci prova Advincula da lontano. Tiraccio fuori di molto.

4′ – Buon avvio dei sudamericani, che si affacciano subito nell’area di rigore danese.

1′ – Perù-Danimarca è cominciata!

PRIMO TEMPO – L’arbitro del match è il gambiano Gassama. Perù in maglia bianca con banda rossa, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi. Danimarca in completo rosso e bordi bianchi.

We're half-way through Super Saturday! Next up, we welcome #PER back to the #WorldCup pic.twitter.com/PAFlbO8EGi — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 16, 2018

FORMAZIONI UFFICIALI

Perù-Danimarca, è già spareggio. Dopo la sofferta vittoria contro della Francia contro l’Australia nel gruppo C scendono in campo anche Perù e Danimarca. Si gioca alle 18 a Saransk. Le due squadre non si sono mai affrontate in precedenza, quello di oggi sarò il primo scontro in assoluto. I sudamericani mancavano da un campionato del mondo dal 1982, i danesi vogliono cercare di eguagliare i quarti di finale raggiunti nel 1998. Il Perù ha giocato tre amichevoli prima di arrivare in Russia. Vittorie con Scozia e Arabia Saudita, pareggio con la Svezia. Senza mai subire un gol. Due i test amichevoli per la Danimarca. Pareggio con la Svezia e vittoria con il Messico. Anche i nordici hanno lasciato immacolata la porta in queste due occasioni.

Perù-Danimarca, i due commissari tecnici

Perù-Danimarca, ecco i due allenatori. Primo Mondiale da allenatore per Ricardo Gareca. Il tecnico brasiliano ha portato il Perù alla fase a eliminazione diretta in entrambi i precedenti in un grande torneo internazionale (Copa America: semifinale nel 2015 e quarti di finale nel 2016).

Primo grande torneo internazionale da allenatore per Åge Hareide. Il norvegese, in carica dal 2016, proverà a diventare il secondo tecnico a guidare la Danimarca oltre gli ottavi di finale dopo Bo Johansson nel 1998