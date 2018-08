LIVE Djokovic-Cilic, diretta e risultato tempo reale Atp Cincinnati 2018: inizio ore 20

LIVE Djokovic-Cilic, inizio ore 20

Semifinale Masters 1000 Cincinnati, Campo Centrale

È arrivato il momento delle semifinali al Masters 1000 di Cincinnati. Ad aprire il programma, per quanto concerne il torneo maschile, saranno Novak Djokovic e Marin Cilic che si daranno battaglia alle 14 locali, le 20 in Italia, sul Campo Centrale del Western & Southern Open 2018. Nella notte, invece, toccherà a Roger Federer e David Goffin.

Per Novak Djokovic, costretto a disputare due incontri nella giornata di ieri (ha sconfitto prima Dimitrov, agli ottavi, e poi Raonic, ai quarti) a causa della pioggia che ha condizionato in maniera piuttosto evidente la manifestazione, si tratta di una settimana praticamente perfetta: quattro vittorie per il serbo che, da lunedì, sarà almeno numero sette del mondo. L’ingresso tra i primi otto del ranking ATP aiuterà il nativo di Belgrado nel sorteggio del tabellone principale degli US Open.

Anche Marin Cilic è stato obbligato agli straordinari nella giornata di venerdì: il croato ha terminato con successo il match iniziato giovedì contro Karen Khachanov e, in tarda serata, si è sbarazzato dello spagnolo Carreno Busta.

Quello odierno sarà il confronto numero diciassette tra Novak Djokovic e Marin Cilic: il serbo conduce 14-2, anche se gli ultimi due precedenti se li è aggiudicati il tennista croato, che quest’anno ha vinto in tre set nella finale del torneo del Queen’s.

IL CAMMINO DI NOVAK DJOKOVIC – ATP CINCINNATI 2018:

R1 – (10) Djokovic b. Johnson 6-4 7-6(4)

R2 – (10) Djokovic b. Mannarino 4-6 6-2 6-1

R3 – (10) Djokovic b. (5) Dimitrov 2-6 6-3 6-4

QF – (10) Djokovic b. Raonic 7-5 4-6 6-3

IL CAMMINO DI MARIN CILIC – ATP CINCINNATI 2018:

R1 – (7) Cilic b. Bye

R2 – (7) Cilic b. (Q) Copil 6-7(4) 6-4 6-4

R3 – (7) Cilic b. Khachanov 7-6(5) 3-6 6-4

QF – (7) Cilic b. (13) Carreno Busta 7-6(7) 6-4