LIVE Federer-Goffin, diretta e risultato in tempo reale Atp Cincinnati 2018: inizio ore 01.00

(2) ROGER FEDERER – (11) DAVID GOFFIN, quarto incontro sul Center non prima dell’01.00 italiana del 19 agosto (dopo la seconda semifinale Wta Halep-Sabalenka)

Semifinale Masters 1000 Cincinnati 2018 (cemento)

23.08 – A breve inizierà il match tra la rumena e la bielorussa, dopo che Djokovic ha sconfitto Cilic ed è quindi il primo semifinalista dell’Atp Cincinnati

21.00 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. L’incontro tra lo svizzero ed il belga inizierà al termine di Halep-Sabalenka (non prima dell’01.00 italiana), a più tardi

Federer è alla sua ottava semifinale nel Masters 1000 dell’Ohio

Lo svizzero, dopo aver sconfitto sino ad ora (dopo un bye al primo turno) il tedesco Peter Gojowczyk, l’argentino Leonardo Mayer ed il connazionale Stan Wawrinka, ha raggiunto per l’ottava volta il penultimo atto dell’Atp Cincinnati (vinto 7 volte) ed affronterà il belga David Goffin (che ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas, il francese Benoit Paire, il sudafricano Kevin Anderson e l’argentino Juan Martin Del Potro), col quale è avanti per 6-1 nei precedenti.

Il nativo di Rocourt ha iniziato il 2018 alla Hopman Cup (esibizione a squadre nazionali), poi viene eliminato un po’ a sorpresa al secondo turno dell’Australian Open. In febbraio arriva in semifinale a Montpellier e a Rotterdam, dove in quest’ultimo torneo è costretto al ritiro per una pallina finitagli accidentalmente nell’occhio. Rientra a marzo e gioca il Masters 1000 di Miami, uscendo già al secondo turno, mentre nella stagione su terra battuta raggiunge i quarti in quello di Montecarlo, la semifinale a Barcellona, il terzo turno e di nuovo i quarti di finale nei 1000 di Madrid e Roma ed il quarto turno al Roland Garros.

Sul verde non rende al meglio e colleziona due primi turni al Queen’s e a Wimbledon e al rientro sui campi in cemento riesce a centrare i quarti a Washington prima di esser sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Toronto.

Federer – Goffin, i precedenti

Atp Finals Londra 2017 – Cemento indoor – Semifinale – GOFFIN 2-6 6-3 6-4

Basilea 2017 – Cemento indoor – Semifinale – FEDERER 6-1 6-2

Halle 2016 – Erba – Quarti di finale – FEDERER 6-1 7-6(10)

Australian Open 2016 – Cemento – Quarto turno – FEDERER 6-2 6-1 6-4

Basilea 2015 – Cemento indoor – Quarti di finale – FEDERER 6-3 3-6 6-1

Basilea 2014 – Cemento indoor – Finale – FEDERER 6-2 6-2

Roland Garros 2012 – Terra battuta – Quarto turno – FEDERER 5-7 7-5 6-2 6-4

Federer – Goffin, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.