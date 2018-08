LIVE Giorgi-Bogdan: diretta e risultato in tempo reale, Wta New Haven 2018

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA (O PREMI F5)

(Q) CAMILA GIORGI – (Q) ANA BOGDAN, secondo incontro sullo SportMaster Grandstand a partire dalle 16.00 italiane (dopo Sasnovich-Mladenovic)

Primo turno Wta Premier New Haven 2018 (cemento)

14.45 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Il programma sul Grandstand di New Haven sarà aperto alle 16.00 italiane da Sasnovich-Mladenovic e a seguire toccherà a Giorgi e Bogdan, a più tardi

Giorgi affronta un’altra qualificata nel primo turno di New Haven

L’azzurra, entrata nel tabellone principale tramite le qualificazioni, se la vedrà nel primo turno del Wta Premier del Connecticut proprio con una tennista che è entrata nelle medesime condizioni, ossia la rumena Ana Bodgan e i precedenti parlano di un perfetto equilibrio, 1-1.

La nativa di Macerata ha iniziato il 2018 a Shenzen, perdendo al primo turno, mentre a Sydney si spinge sino in semifinale e all’Australian Open viene sconfitta al secondo turno. Durante le qualificazioni a Dubai si infortuna e torna solo a marzo per giocare il torneo di Miami, dove è subito sconfitta al primo turno. Sul rosso raccoglie risultati migliori del previsto, dato che è la superficie meno adatta alle sue caratteristiche: terzo turno a Charleston, quarti di finale a Lugano, semifinale a Praga e di nuovo al terzo turno al Roland Garros.

Nella stagione verde non parte benissimo, collezionando un primo ed un secondo turno a Nottingham ed Eastbourne, ma si rifà a Wimbledon dove raggiunge per la prima volta in carriera i quarti in uno Slam (perdendo contro la sette volte vincitrice dei Championships, la statunitense Serena Williams). Torna a giocare sui campi in cemento a Cincinnati, dove viene sconfitta al secondo turno dalla statunitense Madison Keys.

La tennista di Sinaia ha cominciato anche lei l’anno a Shenzen e si è fermata al secondo turno, dopo aver battuto all’esordio proprio Camila Giorgi, mentre nello Slam australiano riesce a spingersi sino al terzo turno. In seguito arriva al secondo turno a Taipei e dopo due mesi di pausa giunge in semifinale a Monterrey (sconfitta dalla spagnola Garbiñe Muguruza). Sulla terra battuta raggiunge la semifinale a Bogotà, il primo turno a Rabat ed il secondo turno all’Open di Francia. Sull’erba gioca solo a Wimbledon e viene estromessa all’esordio dal torneo, ottenendo il medesimo risultato anche a Bucarest (terra battuta). Al ritorno sui campi in cemento si qualifica sia a Montréal che in Ohio, ma in entrambi i casi risulta sconfitta al primo turno.

Giorgi – Bogdan, i precedenti

Shenzen 2018 – Cemento – Primo turno – BOGDAN b. Giorgi 6-4 6-2

Shenzen 2017 – Cemento – Primo turno – GIORGI b. Bogdan 1-6 7-6(5) 6-3

Giorgi – Bogdan, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.