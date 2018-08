Wta New Haven 2018: Giorgi sconfigge in due set Bogdan ed avanza al secondo turno

Camila Giorgi approda al secondo turno del Wta di New Haven. L’azzurra, partita dalle qualificazioni, ha vinto il suo incontro contro un’altra qualificata, la rumena Ana Bogdan, per 6-3 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. La nativa di Macerata parte al servizio ed è costretta a salvare quattro palle break in apertura, con la nativa di Sinaia che riesce però a portarsi avanti nel quinto ma senza confermare il vantaggio. Da qui in poi Giorgi padrona del campo e soli due game conquistati da Bogdan, che è costretta alla resa nonostante un Medical Time-Out. L’azzurra ora attende di sapere la sua prossima avversaria, dato che Simona Halep ha annunciato il ritiro dal torneo.

Camila Giorgi approda agli ottavi di finale del torneo di New Haven, battendo Ana Bogdan con il punteggio di 63 62!#tennis #WTA pic.twitter.com/80d2FoFJi8 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 20, 2018

(Q) CAMILA GIORGI – (Q) ANA BOGDAN 6-3 6-2, SportMaster Grandstand

Primo turno Wta Premier New Haven 2018 (cemento)

20.44 – GAME, SET AND MATCH GIORGI! Rovescio lungolinea a chiudere l’incontro, dopo 1h e 17′ (38′ la durata del secondo parziale)

20.44 – Terzo match point

20.43 – Dritto largo di poco e 40 pari

20.43 – Largo il rovescio. 40-30

20.42 – Dritto incrociato a segno: 40-15 e due match point

20.42 – Altro servizio-dritto. 30-15

20.41 – Servizio e dritto. 15 pari

20.41 – Si riprende e l’azzurra manda il rovescio in rete: 0-15

20.36 – Prima al polpaccio sinistro per la rumena e chiede il Medical Time-Out

20.32 – Bogdan riesce a mantenere il proprio servizio. 5-2, ora Giorgi servirà per il match

20.31 – Contropiede di dritto per l’azzurra e seconda parità

20.31 – Game ai vantaggi

20.30 – Ancora un gran dritto per la nativa di Macerata: 15-30

20.28 – L’azzurra conferma il doppio vantaggio a 15, con l’ace al centro. 5-1

20.24 – DOPPIO BREAK GIORGI! Risponde ancora una volta bene e si porta sul 4-1

20.24 – Una sola tennista in campo: 15-40 e due possibilità di doppio break

20.22 – Game a 0 per l’azzurra. 3-1

20.20 – Ace di seconda per Giorgi. 15-0

20.18 – La rumena interrompe la striscia negativa e si tiene in scia. 2-1

20.16 – L’azzurra si difende bene e conferma il break a 30: 2-0

20.12 – BREAK GIORGI! Altra gran risposta e parte subito forte nel secondo set. 1-0

20.11 – Doppio fallo per Bogdan e subito una palla break per la nativa di Macerata. 30-40

20.10 – Gran risposta dell’azzurra: 15-30

20.10 – Iniziato il secondo set, serve la rumena

20.07 – GAME AND FIRST SET GIORGI! Non riesce a rispondere Bogdan ed il primo parziale è chiuso dopo 40′

20.07 – Ace e gran prima: 40-0 e tre set point per l’azzurra

20.06 – BREAK GIORGI! Doppio fallo della rumena e ora può servire per il primo set: 5-3

20.05 – Palla break per l’azzurra

20.05 – Buona risposta della Giorgi, poi chiude con la volée: 40-40

20.01 – La nativa di Macerata sale sul 4-3

20.00 – Due buone prime dell’azzurra. 30-15

19.59 – CONTRO-BREAK GIORGI! In rete il rovescio di Bogdan: 3-3

19.58 – Doppio fallo e palla del contro-break per l’azzurra

19.58 – Dritto incrociato di Giorgi e la rumena è costretta ai vantaggi

19.56 – Due buone risposte dell’azzurra e poi una completamente errata. 15-30

19.53 – BREAK BOGDAN! In rete il rovescio di Giorgi. 2-3

19.53 – Passante della rumena e nuova chance di break

19.52 – Lungo il rovescio dell’azzurra: parità

19.51 – Due errori in uscita dal servizio per la nativa di Macerata. 15-30

19.49 – La rumena riesce a tenere ancora la battuta. 2-2

19.48 – Ace per Bogdan. Vantaggio interno

19.48 – Due punti consecutivi per Giorgi: 40-40 dal 40-15

19.46 – L’azzurra sbaglia la volée: 30-15

19.43 – Ace al centro per Giorgi, che fa suo il game. 2-1

19.42 – Servizio e rovescio incrociato: 30-15

19.41 – Servizio e dritto lungolinea per l’azzurra. 15-0

19.41 – La rumena tiene la battuta. 1-1

19.40 – Gran rovescio incrociato della nativa di Macerata. 40-30

19.37 – Game Giorgi: 1-0

19.36 – Altra occasione sciupata da Bogdan. Sesta parità

19.36 – Quinta palla break

19.35 – Ancora una buona prima dell’azzurra. Quinta parità

19.35 – Passante in corsa per la rumena: quarta palla break

19.34 – Bogdan stecca con il dritto. Quarta parità

19.34 – Errore col lungolinea di dritto e terza palla break

19.33 – Prima di servizio al corpo. Terza parità

19.33 – Altra palla break

19.32 – Dritto incrociato in arretramento per l’azzurra: seconda parità

19.32 – Doppio fallo e palla break per la rumena

19.31 – Rovescio intelligente di Bogdan e costringe ai vantaggi Giorgi

19.30 – Ace esterno. 40-30

19.29 – Buona prima esterna. 15-30

19.29 – Due errori di fila per l’azzurra: 0-30

19.28 – Inizia il match, serve Giorgi

19.25 – Le giocatrici stanno effettuando la fase del riscaldamento

19.15 – Sasnovich batte Mladenovic in tre set (6-2 al terzo) dopo tre ore e nove minuti di gioco. A breve in campo l’azzurra e la rumena

18.24 – La francese pareggia i conti, vincendo per 7-3 nel tie-break del secondo parziale

17.18 – La bielorussa vince per 8-6 il tie-break del primo set

14.45 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Il programma sul Grandstand di New Haven sarà aperto alle 16.00 italiane da Sasnovich-Mladenovic e a seguire toccherà a Giorgi e Bogdan, a più tardi

Giorgi affronta un’altra qualificata nel primo turno di New Haven

L’azzurra, entrata nel tabellone principale tramite le qualificazioni, se la vedrà nel primo turno del Wta Premier del Connecticut proprio con una tennista che è entrata nelle medesime condizioni, ossia la rumena Ana Bodgan e i precedenti parlano di un perfetto equilibrio, 1-1.

La nativa di Macerata ha iniziato il 2018 a Shenzen, perdendo al primo turno, mentre a Sydney si spinge sino in semifinale e all’Australian Open viene sconfitta al secondo turno. Durante le qualificazioni a Dubai si infortuna e torna solo a marzo per giocare il torneo di Miami, dove è subito sconfitta al primo turno. Sul rosso raccoglie risultati migliori del previsto, dato che è la superficie meno adatta alle sue caratteristiche: terzo turno a Charleston, quarti di finale a Lugano, semifinale a Praga e di nuovo al terzo turno al Roland Garros.

Nella stagione verde non parte benissimo, collezionando un primo ed un secondo turno a Nottingham ed Eastbourne, ma si rifà a Wimbledon dove raggiunge per la prima volta in carriera i quarti in uno Slam (perdendo contro la sette volte vincitrice dei Championships, la statunitense Serena Williams). Torna a giocare sui campi in cemento a Cincinnati, dove viene sconfitta al secondo turno dalla statunitense Madison Keys.

La tennista di Sinaia ha cominciato anche lei l’anno a Shenzen e si è fermata al secondo turno, dopo aver battuto all’esordio proprio Camila Giorgi, mentre nello Slam australiano riesce a spingersi sino al terzo turno. In seguito arriva al secondo turno a Taipei e dopo due mesi di pausa giunge in semifinale a Monterrey (sconfitta dalla spagnola Garbiñe Muguruza). Sulla terra battuta raggiunge la semifinale a Bogotà, il primo turno a Rabat ed il secondo turno all’Open di Francia. Sull’erba gioca solo a Wimbledon e viene estromessa all’esordio dal torneo, ottenendo il medesimo risultato anche a Bucarest (terra battuta). Al ritorno sui campi in cemento si qualifica sia a Montréal che in Ohio, ma in entrambi i casi risulta sconfitta al primo turno.

Giorgi – Bogdan, i precedenti

Shenzen 2018 – Cemento – Primo turno – BOGDAN b. Giorgi 6-4 6-2

Shenzen 2017 – Cemento – Primo turno – GIORGI b. Bogdan 1-6 7-6(5) 6-3

Giorgi – Bogdan, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.