LIVE Palermo-Venezia, diretta risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

20:36- l’arbitro del match sarà Ivano Pezzuto. Assistenti: Paolo Formato e Fabio Schirru. Quarto uomo: Alessio Clerico.

20:08- Formazione ufficiale Palermo (3-4-1-2): Brignoli; Struna, Bellusci, Salvi; Aleesami, Haas, Jajalo, Fiordilino; Trajkovski; Nestorovski, Puscas.

20:08- Formazione ufficiale Venezia (4-3-3): Vicario, Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo, Schiavone, Bentivoglio, Suciu, Falzerano, Litteri, Di Mariano

Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, i rosanero affronteranno il Venezia di Walter Zenga. Questa sfida vedrà di fronte due squadre che stanno attraversando un momento di forma decisamente diverso. I padroni di casa, infatti, nelle prime 7 partite di campionato hanno perso una sola volta per mano Brescia. Nelle restanti sei sfide, invece, hanno conquistato 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi. Il Venezia, invece, dopo l’illusoria vittoria ottenuta alla prima giornata di campionato contro lo Spezia, ha fatto registrare 4 sconfitte e 1 pareggio. Risultati, questi, fatali per il destino di Stefano Vecchi. L’ex allenatore della Primavera dell’Inter, infatti, è stato esonerato, e al suo posto il presidente Joe Tacopina ha chiamato un altro ex nerazzurro: Walter Zenga. Al suo esordio sulla panchina dei veneti, Zenga ha conquistato un pareggio contro il Verona. Nei 40 precedenti disputatisi sino ad oggi, il Palermo è in leggero vantaggio con 15 vittorie, contro le 13 del Venezia. Ben 12, invece, i pareggi.

Palermo-Venezia, le probabili formazioni

