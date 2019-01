Sci alpino femminile, slalom speciale Flachau 2019: Vlhova brilla nella serata austriaca e precede Shiffrin. Male le azzurre

La slovacca Petra Vlhova prosegue nella sua crescita e batte la statunitense Mikaela Shiffrin anche nello slalom speciale Flachau, sesto per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Seconda manche monstre per la vincitrice odierna, mentre “sua maestà” commette un errore decisivo nel primo settore e alle loro spalle si piazza la svedese Anna Swenn Larsson, ma in seguito viene squalificata ed il terzo gradino passa all’austriaca Katharina Liesberger (primo podio della carriera). La rimonta di giornata la firma la statunitense Paula Moltzan, passando dal ventisettesimo al dodicesimo posto, come è degna di nota anche la prova dell’austriaca Katharina Truppe, che recupera sei posizioni e conclude in ottava posizione.

Successo n°7 in carriera per la ventitreenne slovacca, quinto in slalom, e riporta sotto i 100 punti il distacco dalla rivale nella classifica di specialità. Per quanto riguarda le azzurre prestazione disastrosa, con Chiara Costazza, unica a qualificarsi per la seconda manche, che inforca nel tratto finale quando stava disputando una bella prova. Irene Curtoni non è neanche scesa a causa della lombalgia, mentre Marta Rossetti, Michela Azzola ed Anita Gulli hanno terminato la loro prova rispettivamente in 49ª, 52ª e 54ª posizione e Lara Della Mea ha inforcato mentre stava ottenendo un tempo utile per entrare nelle trenta.

CLASSIFICA FINALE SLALOM SPECIALE FLACHAU

1. Petra Vlhova (SVK) 1:52.85

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0.15

3. Katharina Liensberger (AUT) +1.17

4. Wendy Holdener (SUI) +1.65

5. Frida Hansdotter (SWE) +1.91

6. Christina Geiger (GER) +2.68

7. Michelle Gisin (SUI) +2.77

8. Katharina Truppe (AUT) +3.83

9. Nastasia Noens (FRA) +3.96

10. Aline Danioth (SUI) +4.17

11. Kristin Lysdahl (NOR) +4.49

12. Paula Moltzan (USA) +4.66

13. Laurence St.Germain (CAN) +4.71

14. Marusa Ferk (SLO) +4.81

15. Lena Duerr (GER) +4.94

16. Meta Hrovat (SLO) +5.03

17. Ylva Staalnacke (SWE) +5.14

18. Katharina Huber (AUT) +5.23

19. Stephanie Brunner (AUT) +5.70

20. Ana Bucik (SLO) +5.74

21. Charlotta Saefvenberg (SWE) +5.86

22. Emelie Wikstroem (SWE) +6.12

23. Carole Bissig (SUI) +6.22

24. Mina Fuerst Holtmann (NOR) +6.36

25. Sara Hector (SWE) +6.85

26. Magdalena Fjaellstroem (SWE) +7.14

27. Nella Korpio (FIN) +7.15

DNF Chiara Costazza (ITA)

DNF Bernadette Schild (AUT)

DSQ Anna Swenn Larsson (SWE)

L'esultanza e le lacrime: che gioia per Petra Vlhova 😍👏 pic.twitter.com/qgGLsF99eP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 8, 2019

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1294 punti

2. Petra Vlhova (SVK) 848

3. Wendy Holdener (SUI) 564

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) 418

5. Michelle Gisin (SUI) 388

6. Frida Hansdotter (SWE) 381

7. Viktoria Rebensburg (GER) 366

8. Katharina Liensberger (AUT) 365

9. Nicole Schmidhofer (AUT) 359

10. Federica Brignone (ITA) 357

CLASSIFICA SLALOM SPECIALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 760 punti

2. Petra Vlhova (SVK) 680

3. Wendy Holdener (SUI) 425

4. Frida Hansdotter (SWE) 298

5. Katharina Liensberger (AUT) 285

6. Anna Swenn Larsson (SWE) 256

7. Katharina Truppe (AUT) 226

8. Erin Mielzynski (CAN) 185

9. Irene Curtoni (ITA) 171

10. Bernadette Schild (AUT) 167

SLALOM SPECIALE FLACHAU 2019

Hermann Maier Weltcupstrecke, diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

21.39 – La statunitense Shiffrin parte con 31 centesimi di vantaggio ma commette un paio di errorini e chiude al 2° posto. Vlhova vince lo slalom speciale Flachau!

21.37 – La svedese Swenn Larsson non scia come nella prima manche ma è certa del podio. Ora tocca a sua maestà

21.35 – Pazzesca la manche della slovacca Vlhova, soprattutto nel finale: ben 1.17 secondi di vantaggio

21.33 – Gran prestazione dell’austriaca Liensberger, nonostante un errore nel finale (rimasta in pista per un pelo)

21.31 – La svedese Hansdotter perde progressivamente e chiude alle spalle dell’elvetico

21.29 – Davvero ottima la manche della svizzera Holdener e passa in testa di 1.03 secondi in questo slalom speciale Flachau. Continua a nevicare sul tracciato

21.27 – Inforca l’austriaca Schild e continua il suo periodo negativo

21.25 – Buona gara dell’elvetica Gisin, nonostante abbia perso la chance di passare in testa nel finale

21.22 – Ottima prova della teutonica Geiger, che passa davanti a Truppe di 1.15 secondi

21.20 – Stava effettuando una gran prova l’azzurra Costazza ma nell’ultimo settore inforca e finisce fuori

21.18 – Non soddisfacente la prestazione della svizzera Danioth

21.17 – Discreta prova della francese Noens ed appena 17 centesimi di ritardo dall’austriaca

21.15 – La canadese St.Germain contiene il ritardo nel tratto conclusivo ma paga l’aver perso un secondo nel secondo settore

21.13 – Perde qualcosa nel finale l’austriaca Truppe ma passa in testa per 66 centesimi, sciando bene

21.12 – La tedesca Duerr paga otto decimi nel settore centrale e termina a 45 centesimi da Lysdahl

21.08 – L’austriaca Brunner stava andando forte ma poi taglia ad inizio terzo settore e chiude a ben 1.21 secondi dalla scandinava. Mancano ora le ultime 15

21.06 – La norvegese Lysdahl riesce a conservare una parte del suo vantaggio e passa in testa per 17 centesimi su Moltzan (certa del miglior risultato in carriera in questo slalom speciale Flachau)

21.04 – La slovena Bucik parte con 83 centesimi di vantaggio a ben 1.08 secondi dalla vetta

21.03 – Perde progressivamente anche l’austriaca Huber. Gran prova della statunitense

21.02 – Male anche la svedese Wikstroem, che perde ben sette decimi in alto e termina a quasi un secondo e mezzo

21.00 – Delusione per la norvegese Holtmann e chiude a 1.70 da Moltzan

20.59 – La svedese Staalnacke perde progressivamente ma nel finale contiene il distacco a 48 centesimi

20.57 – La slovena Ferk fa molto bene nel finale ma paga una parte iniziale non brillante

20.55 – Delude anche la connazionale Saefvenberg ma contiene il ritardo nel finale ad 1.20 secondi

20.54 – Molto male, invece, la svedese Fjaellstroem e per un centesimo evita l’ultimo posto

20.52 – Discreta la prestazione della slovena Hrovat e soli 37 centesimi di ritardo dalla vetta

20.50 – Gran prova della statunitense Moltzan e ben 1.56 secondi di vantaggio su Bissig in questa seconda manche della slalom speciale Flachau

20.49 – Non replica la discreta prima manche la finlandese Korpio, terminando a quasi un secondo dall’elvetica

20.47 – Positiva la prova della svizzera Bissig, che passa in testa di 63 centesimi

20.46 – La prima a scendere è la svedese Hector e completa la sua prova col tempo complessivo di 1:59.70. Nevischia ancora sulla pista dedicata ad Hermann Maier

SECONDA MANCHE SLALOM SPECIALE FLACHAU ORE 20.45

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM SPECIALE FLACHAU

1. Michaela Shiffrin (USA) 56.14

2. Anna Swenn Larsson (SWE) +0.27

3. Petra Vlhova (SVK) +0.31

4. Katharina Liensberger (AUT) +0.54

5. Frida Hansdotter (SWE) +0.64

6. Wendy Holdener (SUI) +1.02

7. Bernadette Schild (AUT) +1.20

8. Michelle Gisin (SUI) +1.47

9. Christina Geiger (GER) +1.66

10. Chiara Costazza (ITA) +2.19

11. Aline Danioth (SUI) +2.31

12. Nastasia Noens (FRA) +2.43

13. Laurence St.Germain (CAN) +2.51

14. Katharina Truppe (AUT) +2.57

15. Lena Duerr (GER) +2.80

16. Stephanie Brunner (AUT) +3.67

16. Kristin Lysdahl (NOR) +3.67

18. Ana Bucik (SLO) +3.78

19. Katharina Huber (AUT) +3.85

20. Emelie Wikstroem (SWE) +3.89

21. Mina Fuerst Holtmann (NOR) +3.91

22. Ylva Staalnacke (SWE) +4.14

23. Marusa Ferk (SLO) +4.26

24. Charlotta Saefvenberg (SWE) +4.34

25. Magdalena Fjaellstroem (SWE) +4.41

26. Meta Hrovat (SLO) +4.59

27. Paula Moltzan (USA) +4.61

28. Nella Korpio (FIN) +4.99

29. Carole Bissig (SUI) +5.12

30. Sara Hector (SWE) +5.13

49. Marta Rossetti (ITA) +6.97

52. Michela Azzola (ITA) +7.54

54. Anita Gulli (ITA) +8.37

DNF Lara Della Mea (ITA)

19.03 – L’azzurra Della Mea inforca e finisce fuori, mentre stava disputando un’altra buona prova

18.51 – Scese le prime 30 di questa prima parte di gara dello slalom speciale Flachau

18.48 – Discreta la prova dell’austriaca Brunner, che contiene il ritardo con grinta rispetto a chi l’ha preceduta

18.41 – Disastrosa la norvegese Skjoeld, ad oltre 5 secondi da Shiffrin

18.36 – Oltre quattro secondi di ritardo per la slovena Ferk, in questa prima manche dello slalom speciale Flachau

18.35 – Pista ormai molto complicata ed in condizioni ormai deteriorate: fare un buon tempo è un’impresa

18.33 – La francese Noens perde progressivamente ma riesce a contenerlo in parte nel finale

18.32 – Male anche la svedese Wikstroem, molto rigida nella sciata

18.30 – Discreta prova per la svizzera Danioth e si piazza appena dietro alla Costazza

18.29 – Fondo già abbastanza rovinato e la norvegese Lysdahl è poco convincente: ultima con un ritardo di 3.67 secondi

18.27 – Fuori anche la canadese Remme

18.24 – L’italiana Costazza perde progressivamente in ogni settore: prova senza infamia e senza lode in questa prima manche dello slalom speciale Flachau

18.22 – Sciata solida per la teutonica Geiger ed è una di quelle che ha perso meno, nelle ultime discese

18.21 – Prova non convincente anche per l’austriaca Truppe: 2.57 il ritardo dalla vetta

18.19 – 1.47 il distacco dell’elvetica Gisin da Shiffrin, soffrendo nella parte centrale ma già si nota una difficoltà a realizzare un buon tempo

18.17 – Come detto prima, l’azzurra I.Curtoni non scende a causa della lombalgia e quindi tocca alla canadese St.Germain, che fatica quanto la teutonica e prende 2.51 dalla statunitense

18.16 – Inforcata per la canadese Mielzynski nel secondo settore

18.14 – Si ricomincia e la tedesca Duerr parte subito male e termina a 2.80 secondi, nonostante alcun errore grave

18.11 – Gran prova della svedese Swenn Larsson, che perde solo all’inizio e si prende il secondo posto alle spalle di Shiffrin, in questa prima manche dello slalom speciale Flachau. Un palo deve essere sistemato e gara interrotta

18.09 – Brutto finale per la svizzera Holdener e riesce solamente ad evitare l’ultimo posto

18.07 – Anche la svedese perde progressivamente e termina davanti soltanto alla Schild (sciando meglio all’inizio)

18.06 – Solita sciata leggiadra di Shiffrin e detta subito legge, dando 31 centesimi alla rivale Vlhova

18.04 – L’austriaca Schild perde progressivamente e chiude a 89 centesimi dalla vetta

18.03 – Nonostante l’influenza, la slovacca Vlhova passa in testa per 23 centesimi (a parte un piccolo errore nella parte iniziale)

18.01 – Nevica sul tracciato e l’austriaca chiude col tempo di 56.68. Discreta prova per lei

17.30 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta dello slalom speciale Flachau da parte di Mattia Orlandi. Tra mezz’ora prenderà il via la prima manche, con Liensberger che aprirà le danze e l’azzurra Irene Curtoni costretta al forfait per lombalgia

Slalom speciale Flachau 2019: i pettorali di partenza

Dopo il quinto slalom speciale della stagione a Zagabria, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 si sposta nuovamente in Austria per disputare la gara in programma sulla Hermann Maier Weltcupstrecke, ossia lo slalom speciale Flachau. Alle ore 18.00 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 20.45 avrà luogo la seconda, con la statunitense Mikaela Shiffrin che guida la classifica di specialità con ben 100 punti di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche:

1 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

2 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

4 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

6 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

7 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

8 DUERR Lena 1991 GER Head

9 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol

10 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

11 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

12 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

13 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

14 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol

15 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar

16 REMME Roni 1996 CAN Head

17 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

18 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli

19 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

20 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

21 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

22 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

23 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

24 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

25 HUBER Katharina 1995 AUT Atomic

26 HECTOR Sara 1992 SWE Head

27 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

28 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

29 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl

30 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli

31 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

32 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

33 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

34 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

35 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

36 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head

37 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

38 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

39 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

40 KOECK Hannah 1994 AUT Atomic

41 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

42 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

43 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

44 CHABLE Charlotte 1994 SUI Fischer

45 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic

46 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

47 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

48 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

49 AZZOLA Michela 1991 ITA Head

50 DYGRUBER Michaela 1995 AUT Atomic

51 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

52 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

53 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

54 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

55 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

56 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

57 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

58 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

59 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

60 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

61 PAU Nuria 1994 ESP

62 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

63 SLOKAR Andreja 1997 SLO

64 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

65 DECROIX Marjolein 1992 BEL

66 GUERILLOT Vanina 2002 POR

67 PELLEGRIN Elise 1991 MLT

Slalom speciale Flachau: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Hermann Maier Weltcupstrecke

14 gennaio 2001, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Karin Köllerer (Austria), Laure Pequegnot (Francia)

12 gennaio 2010, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Marlies Schild (Austria) 2. Maria Riesch (Germania) 3. Kathrin Zettel (Austria)

11 gennaio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Tanja Poutiainen (Finlandia), Maria Riesch (Germania) 3. Nastasia Noens (Francia)

20 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Marlies Schild (Austria) 2. Maria Höfl-Riesch (Germania) 3. Tina Maze (Slovenia)

15 gennaio 2013, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Tanja Poutiainen (Finlandia)

14 gennaio 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Maria Pietilä Holmner (Svezia)

13 gennaio 2015, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Frida Hansdotter (Svezia) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Mikaela Shiffrin (USA)

12 gennaio 2016, primo slalom speciale Flachau della Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Veronika Velez Zuzulová (Slovacchia) 2. Šárka Strachová (Rep. Ceca) 3. Frida Hansdotter (Svezia)

15 gennaio 2016, secondo slalom speciale Flachau della Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Veronika Velez Zuzulová (Slovacchia) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Petra Vlhova (Slovacchia)

10 gennaio 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Frida Hansdotter (Svezia) 2. Nina Løseth (Norvegia) 3. Wendy Holdener (Svizzera), Mikaela Shiffrin (USA)

9 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Bernadette Schild (Austria) 3. Frida Hansdotter (Svezia)

Sci alpino femminile, slalom speciale Flachau 2019: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Flachau sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player da tutti i dispositivi.