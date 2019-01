LIVE Vicenza-Renate diretta risultato in tempo reale Serie C: iniziato il secondo tempo, 1-0 al Menti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI VICENZA-RENATE

Vicenza-Renate 1-0

56′ – sempre Giacomelli pericoloso per il Vicenza, ma il Renate chiude sull’attaccante veneto.

55′ – ancora Vicenza in avanti, ma il colpo di testa di Cinelli è debole e viene bloccato da Cincilla.

54′ – cambio nel Renate: dentro Spagnoli al posto di Rada.

52′ – Vicenza vicino al raddoppio, ma il destro di Giacomelli viene respinto da Cincilla.

51′ – proteste vibranti di Pavan, ma l’arbitro tiene i cartellini in tasca.

50′ – ammonito Nicolò Bianchi nel Vicenza.

49′ – la vittoria casalinga manca al Vicenza dallo scorso 11 novembre.

47′ – Vicenza in avanti con la coppia Giacomelli-Bianchi, ma quest’ultimo non riesce a concludere verso la porta avversaria.

46′ – cominciata la ripresa di Vicenza-Renate, nessun cambio nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

45′ – finisce qui il primo tempo di Vicenza-Renate.

43′- Renate in avanti, Martin pasticcia in area di rigore e Anghileri gli tocca la sfera: calcia Simonetti ma Grandi blocca in due tempi.

42′ – Vicenza vicino al raddoppio con Giacomelli che da dentro l’area impegna Cincilla in una deviazione non facile.

40′ – Piscopo-Gomez tentano di duettare, ma quest’ultimo sbaglia il passaggio di ritorno.

38′ – ammonito Venitucci nel Renate.

36′ – il Renate si affida ai lanci lunghi per Piscopo, miglior realizzatore degli ospiti con 4 gol.

33′ – torna a farsi vedere il Vicenza, l’insidioso cross di Giacomelli viene allontanato in corner.

32′ – Renate ancora pericoloso, ma Bizzotto spazza via lontano il pallone.

30′ – veneti in avanti con un inserimento offensivo di Cinelli, ma il centrocampista biancorosso non riesce a tirare.

28′ – risponde il Vicenza con un cross mancino di Martin, bravo Cincilla a bloccare in uscita alta.

27′ – ancora Renate in proiezione offensiva, ma il cross di Vannucci non raggiunge nessun compagno.

26′ – corner per gli ospiti: colpo di testa di Priola, pallone fuori non di molto.

24′ – ancora Renate con Simonetti, ma il tiro viene ribattuto dalla retroguardia vicentina.

23′ – metà primo tempo di Vicenza-Renate, match piacevole in questa prima parte.

22′ – conclusione da lontano di Cinelli per il Vicenza, pallone abbondantemente fuori.

20′ – Renate che prova a proporsi in attacco, ma il cross di Anghileri non raggiunge Gomez.

19′ – ancora in attacco il Vicenza, ma Giacomelli viene fermato al momento del tiro da Anghileri.

16′ – ancora veneri pericolosi con Giacomelli, ma il suo tiro viene bloccato da Cincilla.

15′ – ancora Vicenza, ma la punizione dai 30 metri di Curcio finisce lontana dai pali di Cincilla.

14′ – prova a rispondere il Renate con Piscopo, ma Cinelli chiude bene.

12′ – il gol del Vicenza è arrivato nel miglior momento degli ospiti.

10′ – GOL! VICENZA IN VANTAGGIO! HA SEGNATO GUERRA! Sinistro al volo che Cincilla non riesce a trattenere.

8′ – punizione per il Renate dai 20 metri, calcia Gomez e Grandi respinge.

5′ – risponde il Renate con Gomez, tiro dal limite di sinistro bloccato da Grandi.

4′ – gol annullato al Vicenza di Giacomelli, fuorigioco dell’attaccante veneto.

3′ – padroni di casa subito in avanti, Curcio cerca di servire Giacomelli ma la difesa ospite allontana la minaccia.

1′ – l’arbitro, il signor Meleleo della sezione di Casarano, da il segnale d’avvio: Vicenza-Renate è cominciata!

PRIMO TEMPO

VICENZA (4-3-2-1): Grandi; Davide Bianchi, Pasini, Bizzotto, Martin; Cinelli, Nicolò Bianchi, Zonta; Curcio, Giacomelli; Guerra

RENATE (4-3-3): Cincilla; Anghileri, Saporetti, Priola, Vannucci; Pavan, Rada, Simonetti; Piscopo, Gomez, Venitucci.

FORMAZIONI UFFICIALI

Vicenza-Renate, torna il calcio di Serie C. 21.a giornata del Girone B del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 18.30, allo stadio Romeo Menti di Vicenza, scendono in campo i padroni di casa di Michele Serena e il Renate di Aimo Diana. Entrambi da giocatori hanno vestito la maglia della Sampdoria. Per Serena è l’esordio casalingo da quando è allenatore del Vicenza. In classifica i veneti hanno 29 punti e sono al settimo posto, in piena zona play-off. Il Renate di punti ne ha 20 e si trova al quartultimo posto, in zona play-out. Il Vicenza ha chiuso il 2018 con una vittoria esterna per 1-0 sul campo della Giana Erminio. Pareggio invece per i marchigiani, che hanno impattato per 1-1 sul proprio campo con la Sambenedettese. Il Vicenza non vince in casa dallo scorso 11 novembre, quando sconfisse proprio la Samb per 1-0. Di contro il Renate non perde in trasferta dal 18 novembre, 0-2 con l’Albinoleffe.

Vicenza-Renate, le probabili formazioni

Vicenza-Renate, le scelte dei due allenatori. QUI VICENZA – Questi i probabili undici di partenza per il Vicenza (4-3-2-1): Grandi; Davide Bianchi, Pasini, Bizzotto, Martin; Cinelli, Nicolò Bianchi, Laurenti; Guerra, Giacomelli; Arma. QUI RENATE – Questi i probabili undici di partenza per il Renate (4-3-3): Cincilla; Anghileri, Priola, Saporetti, Vannucci; Simonetti, Pavan, Rossetti; Venitucci, Gomez, Piscopo. (Fonte: Biancorossi.net)