LIVE Federer-Kohlschreiber, diretta e risultato in tempo reale Atp Dubai 2019: inizio ore 16.00

(2) ROGER FEDERER – PHILIPP KOHLSCHREIBER, terzo incontro sul Centre Court non prima delle 16.00 italiane (dopo Basilashvili-Khachanov)

Primo turno Atp 500 Dubai 2019 (cemento)

Federer inizia il cammino nell’Atp Dubai affrontando Kohlschreiber

Il nativo di Basilea, n°2 del seeding del 500 emiratino e 7 della classifica Atp, se la vedrà nel primo turno contro il tedesco Philipp Kohlschreiber (attualmente n°33 del ranking), contro il quale è in vantaggio per 14-0 nei precedenti (cinque su erba, cinque su cemento outdoor, tre su quello indoor ed uno su terra rossa) ma non lo aveva mai affrontato in questo torneo.

L’elvetico ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup (esibizione a squadre nazionali, vinto per il secondo anno consecutivo in coppia con Belinda Bencic), salvo poi fermarsi al quarto turno dell’Australian Open contro il greco Stefanos Tsitsipas (che si spingerà sino alla semifinale), dopo aver battuto nei primi tre turni l’uzbeko Denis Istomin, il britannico Daniel Evans e lo statunitense Taylor Fritz. Quello di Dubai sarà dunque appena il secondo torneo ufficiale (vinto sette volte, lo scorso anno preferì invece giocare a Rotterdam).

Il nativo di Augsburg, invece, ha cominciato l’anno a Doha, dove è stato sconfitto all’esordio dal ceco Tomas Berdych; poi partecipa ad Auckland e si spinge sino in semifinale (sconfitto dal futuro campione, lo statunitense Tennys Sandgren), mentre nello Slam australiano viene eliminato al secondo turno dal portoghese Joao Sousa, dopo aver vinto al primo turno contro il cinese Zhe Li. Gioca poi due tornei sul cemento indoor, Montpellier e Rottedam, ma in entrambi delude ed esce già al primo turno (rispettivamente contro il moldavo Radu Albot ed il canadese Milos Raonic).

Federer-Kohlschreiber: i precedenti

Rotterdam 2018 – Cemento indoor – Secondo turno – FEDERER b. Kohlschreiber

US Open 2017 – Cemento – Quarto turno – FEDERER b. Kohlschreiber 6-4 6-2 7-5

Basilea 2015 – Cemento indoor – Secondo turno – FEDERER b. Kohlschreiber 6-4 4-6 6-4

US Open 2015 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Kohlschreiber 6-3 6-4 6-4

Halle 2015 – Erba – Primo turno – FEDERER b. Kohlschreiber 7-6(8) 3-6 7-6(5)

Parigi-Bercy 2013 – Cemento indoor – Terzo turno – FEDERER b. Kohlschreiber 6-3 6-4

Cincinnati 2013 – Cemento – Secondo turno – FEDERER b. Kohlschreiber 6-3 7-6(7)

Monte Carlo 2011 – Terra rossa – Secondo turno – FEDERER b. Kohlschreiber 6-2 6-1

Cincinnati 2010 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Kohlschreiber W/O

Halle 2010 – Erba – Quarti di finale – FEDERER b. Kohlschreiber 7-5 6-3

Wimbledon 2009 – Erba – Terzo turno – FEDERER b. Kohlschreiber 6-3 6-2 6-7(5) 6-1

Doha 2009 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER b. Kohlschreiber 6-2 7-6(6)

Halle 2008 – Erba – Finale – FEDERER b. Kohlschreiber 6-3 6-4

Halle 2005 – Erba – Quarti di finale – FEDERER b. Kohlschreiber 6-3 6-4

Federer-Kohlschreiber, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.