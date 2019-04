Paolini-Arruabarrena 6-7 1-6 (Video Highlights Wta Bogotà 2019): l’azzurra si ferma al secondo turno

Termina al secondo turno il Wta International di Bogotà per Jasmine Paolini. L’azzurra, partita dalle qualificazioni, deve cedere il passo alla spagnola Laura Arruabarrena (testa di serie n°11), che si imposta con il punteggio di 7-6(4) 6-1 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco e nei quarti di finale troverà la slovena Tamara Zidansek (n°5 del seeding).

Nel primo set la nativa di Castelnuovo di Garfagnana deve subito annullare due palle break e nel game successivo riesce a portarsi in vantaggio. Dopo un ulteriore break dopo aver perso il servizio, si ritrova a servire per il match sul 5-3: da qui aumentano gli errori e la spagnola lo intuisce, iniziando ad attendere più l’errore avversario che cercare di prendere l’iniziativa. Arruabarrena fallisce la chiusura del set sul 6-5 ma riesce poi a far suo il tie-break per 7-4; da lì in poi è un monologo iberico, in quanto Paolini non riesce più a gestire i propri colpi come all’inizio dell’incontro (terra battuta in altura, ad oltre 2500 m di quota) e fa suo solamente un game nel secondo parziale.

(Q) JASMINE PAOLINI – (11) LAURA ARRUABARRENA 6-7(4) 1-6, Cancha Central

Secondo turno Wta International Bogotà 2019 (terra battuta)

20.42 – GAME, SET AND MATCH ARRUABARRENA! Largo il tentativo di lob di Paolini ed incontro chiuso dopo 1h e 19′ (24′ la durata del secondo parziale)





20.42 – 40-15 e due match point per l’iberica

20.41 – Buon dritto della toscana. 30-15

20.40 – DOPPIO BREAK ARRUABARRENA! Un altro errore per Paolini: 1-5 ed ora la spagnola può chiudere il match

20.39 – Altro errore, questa volta di rovescio. 30-40 e palla del doppio break

20.39 – Proseguono gli errori di dritto dell’azzurra. 15-30

20.36 – Arruabarrena continua ad attendere l’errore di Paolini e consolida il vantaggio. 1-4

20.35 – Dritto in spinta sul servizio dell’iberica. 30-15

20.33 – L’azzurra porta a casa il game e prova a scuotersi. 1-3

20.32 – Buon vincente col dritto anomalo. 40-30

20.32 – Due buone prime. 30 pari dallo 0-30

20.31 – Ancora un errore di Paolini: dritto in rete e 0-15

20.29 – La spagnola conferma il break a 0. 0-3: momento di rottura prolungato per l’azzurra

20.26 – BREAK ARRUABARRENA! La quinta chance è quella buona, grazie all’errore dell’avversaria: 0-2

20.26 – Annullata anche la quarta palla break con il dritto. Seconda parità

20.25 – Dritto a rientrare e game ai vantaggi





20.24 – Buon punto vinto a rete. 30-40

20.23 – Ace di seconda sulla prima palla break per Paolini. 15-40

20.21 – Arruabarrena tiene la battuta a 0. 0-1

20.21 – Rovescio sulla riga. 40-0

20.21 – Inizia il secondo set, serve l’iberica

20.18 – FIRST SET ARRUABARRENA! Altro dritto in rete dell’azzurra ed il tie-break finisce 7-4, dopo 55′ di parziale





20.17 – 4-6 e due set point per la spagnola

20.16 – Dritto in rete di Paolini e mini-break per Arruabarrena. 3-5

20.15 – Si cambia campo sul 3-3

20.15 – Bel rovescio in uscita dalla seconda di servizio. 3-2

20.14 – Punto in spinta costante per la toscana. 2-2

20.12 – CONTRO-BREAK PAOLINI! Si va dunque al TIE-BREAK

20.11 – Largo anche il dritto: 15-40 e due chance per il tie-break

20.10 – La spagnola sbaglia una comoda volée. 15-30

20.08 – BREAK ARRUABARRENA! Rovescio in rete per Paolini, che perde il terzo game di fila: 5-6

20.07 – Errore di dritto per la spagnola. 15-40

20.07 – Momento no dell’azzurra. 0-40 e altre tre palle break concesse

20.05 – Game vinto a 30. 5-5

20.04 – Ottimo rovescio lungolinea dell’iberica. 30-15

20.03 – Rovescio in contropiede di Paolini. 0-15

20.01 – CONTRO-BREAK ARRUABARRENA! Errori in uscita dal servizio per l’azzurra. 5-4

20.01 – Gran dritto ad annullare la prima. 15-40

20.00 – Altro errore per Paolini: 0-40 e tre chance di contro-break

20.00 – Doppio fallo. 0-30

19.59 – Contro-smorzata facile per la spagnola. 0-15





19.58 – Arruabarrena tiene la battuta a 30. 5-3 ed ora la toscana può chiudere il primo set

19.56 – Buona risposta e rovescio in avanzamento per Paolini. 15 pari

19.54 – Prima efficace e l’azzurra conferma questo nuovo vantaggio. 5-2

19.53 – Risponde bene l’iberica. 40-30

19.53 – Buon turno di servizio, poi arriva un errore di rovescio sul 40-0. 40-15





19.51 – BREAK PAOLINI! Altro errori di Arruabarrena, questa volta col rovescio. Incontro pieno di errori sino ad ora: 4-2

19.51 – Terzo errore di dritto e nuova chance di break concessa. 30-40

19.50 – Ancora un errore col dritto. 15-30

19.49 – Lungo il dritto della spagnola in uscita dal servizio. 0-15

19.47 – CONTRO-BREAK ARRUABARRENA: parecchi errori per l’azzurra e si ritorna in equilibrio. 3-2

19.45 – Ace anche per Paolini. 15-0

19.45 – Altro ace e Arruabarrena si sblocca in questo match. 3-1

19.44 – Quarta parità, nessuna delle due riesce a chiudere ancora

19.43 – Ace dell’iberica, altro vantaggio interno

19.43 – Altro scambio giocato in spinta dalla toscana. Terza parità

19.42 – Sul nastro il dritto di Arruabarrena. Seconda parità

19.41 – Profondo il rovescio incrociato di Paolini. Parità

19.40 – In rete il tentativo di smorzata. 40-30

19.39 – Brava ancora l’azzurra a spingere ed arriva l’errore della spagnola. 30 pari

19.39 – Ace: 30-15

19.38 – Palla corta in contropiede da parte di Arruabarrena. 15 pari





19.36 – Paolini conferma il break di vantaggio. 3-0

19.36 – Poi sbaglia un dritto in uscita dal servizio. 40-30

19.35 – Continua a spingere con dritto e rovescio, chiudendo alla fine in smash questo scambio. 40-15

19.34 – La toscana sbaglia uno smash non semplicissimo. 30-15

19.34 – Dritto in rete per l’iberica. 30-0

19.34 – Gran dritto a rientrare. 15-0

19.33 – BREAK PAOLINI! Ottima risposta e dritto successiva sbagliato in lunghezza da Arruabarrena. 2-0

19.32 – Doppio fallo e palla break per l’azzurra

19.32 – Altro game ai vantaggi, questa volta dal 40-0

19.31 – Spinge con il rovescio incrociato ed arriva un altro errore della spagnola. 40-30

19.31 – Poi risponde bene. 40-15

19.30 – La toscana stecca di dritto. 40-0

19.28 – Errore anche per Arruabarrena e game Paolini. 1-0

19.28 – Dritto sul nastro. Seconda parità

19.27 – Dritto a sventaglio dell’azzurra. 40 pari





19.26 – Lungo il recupero. 30-40

19.26 – Subito due palle break per l’iberica. 15-40

19.24 – Iniziato il match, serve Paolini

19.21 – Riscaldamento in corso

19.10 – Zidansek si impone sulla statunitense Vickery per 6-2 6-0. A breve in campo l’azzurra e la spagnola

18.50 – La slovena ha vinto il primo set per 6-2

18.30 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso l’incontro tra Zidansek-Vickery, a seguire toccherà a Paolini affrontare Arruabarrena: a più tardi

Paolini affronterà Arruabarrena nel 2° turno del Wta Bogotà

La nativa di Castelnuovo di Garfagnana, n°187 Wta, dopo esser partita dalle qualificazioni nell’International colombiano ed aver sconfitto la lucky loser statunitense Francesca Di Lorenzo, affronterà nel secondo incontro la spagnola Laura Arruabarrena (n°106, che ha avuto la meglio sull’ungherese Timea Babos), contro la quale disputerà il primo confronto diretto in carriera.

Paolini ha iniziato il suo 2019 mancano la qualificazione all’Australian Open e perdendo al primo turno dell’Itf di Andrezieux-Boutheon. Non riesce poi a qualificarsi né al torneo di San Pietroburgo né a quello di Budapest e nell’Itf di Palm Harbor rimedia un’altra sconfitta all’esordio.

La nativa di San Sebastian, invece, ha cominciato l’anno ad Auckland, dove è stata eliminata al primo turno, ottenedo il medesimo risultato nello Slam australiano. In seguito colleziona altre quattro sconfitte consecutive all’esordio: a Doha, Dubai, nel Challenger di Guadalajara e a Monterrey.

Paolini – Arruabarrena, i precedenti

Confronto inedito

Paolini – Arruabarrena, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.