LIVE Roland Garros 2019, diretta risultati in tempo reale del 3 giugno: Fognini-Zverev il match di punta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI 3 GIUGNO (Nona giornata)

Court Philippe Chatrier

Sofia Kenin vs (8) Ashleigh Barty 3-6 6-3 0-4 | Quarto turno

a seguire: (1) Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff | Quarto turno

a seguire: (4) Dominic Thiem vs (14) Gael Monfils| Quarto turno

a seguire: (3) Simona Halep vs Iga Swiatek | Quarto turno

Court Susanne Lenglen

Katerina Siniakova vs (14) Madison Keys 2-6 4-6 | Quarto turno

non prima delle 12.00: (7) Kei Nishikori vs Benoit Paire 6-2 6-7(8) 6-2 | Terzo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: (9) Fabio Fognini vs (5) Alexander Zverev | Quarto turno

a seguire: (10) Karen Khachanov vs (8) Juan Martin Del Potro | Quarto turno

a seguire: Amanda Anisimova vs (Q) Aliona Bolsova Zadoinov | Quarto turno

Court 5

Secondo incontro a partire dalle 11.00: Caijsa Wilda Hennemann vs (Q) Melania Delai | Secondo turno Juniores

Court 8

Secondo incontro a partire dalle 11.00: Taha Baadi vs (12) Giulio Zeppieri | Secondo turno Juniores

Roland Garros: Djokovic e Fognini protagonisti nella 9ª giornata

Il 3 giugno è il nono giorno dell’edizione 2019 del Roland Garros (secondo per quanto riguarda i quarti turni), nel quale saranno Novak Djokovic e Fabio Fognini: il serbo primi due si affronteranno tra di loro nel secondo incontro (a partire dalle ore 11.00) sullo Chatrier, mentre il ligure affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut nel primo match in programma sul Lenglen. Si concluderanno poi due incontri del secondo turno del Roland Garros non terminati nella giornata di ieri, ossia Tsitsipas-Krajinovic e Wawrinka-Dimitrov.

Roland Garros 2019, dove seguire il torneo

Il Roland Garros sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.