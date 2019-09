LIVE Berrettini-Carballes Baena, diretta e risultato in tempo reale Atp San Pietroburgo 2019: inizio ore 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) MATTEO BERRETTINI – ROBERTO CARBALLES BAENA, secondo incontro sul Centre Court a partire dalle 12.00 italiane (dopo Fucsovics-Coric)

Secondo turno Atp 250 San Pietroburgo 2019 (cemento indoor)

Berrettini affronta Carballes Baena nel 2° turno dell’Atp San Pietroburgo 2019

Il nativo di Roma (n°3 del seeding in questo 250 russo), dopo aver ricevuto una bye all’esordio, se la vedrà nel secondo incontro con lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n°77 Atp, che ha avuto la meglio sullo slovacco Martin Klizan). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Berrettini ha iniziato il 2019 a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio all’Australian Open. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno). Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami viene eliminato all’esordio, ma tra i due vince il ricco Challenger di Phoenix battendo in finale il kazako Mikhail Kukushkin.

Inizia quindi la stagione sul rosso nel 1000 di Montecarlo, perdendo al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, salvo poi riscattarsi a Budapest ed ottenere il secondo titolo della carriera (battendo in finale il serbo Filip Krajinovic), raggiungendo anche la finale a Monaco di Baviera, dove si arrende al cileno Christian Garin, il terzo turno nel 1000 di Roma ed il secondo al Roland Garros. Inizia bene la stagione su erba vincendo il secondo torneo stagionale a Stoccarda (sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto) ed arrivando in semifinale anche ad Halle, dove è fermato dal belga David Goffin, mentre a Wimbledon raggiunge il quarto turno ma subisce una pesante sconfitta contro lo svizzero Roger Federer. Torna poi a giocare sul cemento, dopo un infortunio alla caviglia, nel 1000 di Cincinnati (perdendo all’esordio) e poi centra la prima semifinale Slam allo US Open.

Il nativo di Tenerife, invece, comincia l’anno a Pune, dove perde al primo turno, ripetendo il medesimo risultato anche al Challenger di Canberra e nello Slam australiano. Inizia poi a partecipare ai tornei sul rosso sudamericano, raggiungendo il secondo turno a Cordoba, i quarti di finale a Buenos Aires e altri due secondi turno a Rio de Janeiro e San Paolo; torna brevemente sul cemento e colleziona altri tre secondi turni nei 1000 di Indian Wells e Miami e al Challenger di Phoenix.

Ritorna ai tornei su terra battuta e colleziona un primo turno al Challenger di Alicante, salvo poi imporsi in quello di Murcia (battendo nell’ultimo atto lo svedese Mikael Ymer), raggiungendo i quarti a Barcellona prima di vincere il secondo torneo stagionale nel Challenger di Lisbona (sconfiggendo in finale l’argentino Facundo Bagnis), prima di un secondo turno sia all’Open di Francia che nel Challenger di Poznan (dove è costretto al ritiro). Sui campi verdi ottiene il secondo turno ad Antalya e due sconfitte all’esordio (Queen’s e Championships), per poi giocare nuovamente sul rosso e raggiungere i quarti di finale a Bastad e Gstaad ed il secondo turno a Kitzbühel.

Torna poi a giocare sui campi “veloci” e ottiene un secondo turno a Winston-Salem e una sconfitta all’esordio nello Slam statunitense; ritorna nuovamente a giocare su terra battuta e perde al secondo turno del Challenger di Genova e nei quarti di finale in quello di Szczecin.

Berrettini – Carballes Baena: i precedenti

Confronto inedito

Berrettini-Carballes Baena, dove seguire il match

Il torneo è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.