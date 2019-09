LIVE Laver Cup 2019 Europa-Resto del Mondo 3-1, diretta risultato tempo reale: Federer-Kyrgios nel pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

LAVER CUP 2019: RISULTATI 21 SETTEMBRE (Europa-Resto del Mondo 0-0)

Ore 13.00: Alexander Zverev (Europa) vs John Isner (Resto del Mondo)

a seguire: Roger Federer (Europa) vs Nick Kyrgios (Resto del Mondo)

Ore 19.00: Rafael Nadal (Europa) vs Milos Raonic (Resto del Mondo)

a seguire: Rafael Nadal/Stefanos Tsitsipas (Europa) vs Nick Kyrgios/Jack Sock (Resto del Mondo)

LAVER CUP 2019: RISULTATI 20 SETTEMBRE (Europa-Resto del Mondo 3-1)

La prima giornata della Laver Cup termina con un 3-1 per il Team Europa, esattamente come nelle due edizioni precedenti. In apertura l’austriaco Dominic Thiem rischia grosso contro il canadese Denis Shapovalov, riuscendo poi ad avere la meglio nel match tie-break. Il secondo incontro è stato meno equilibrato, con lo statunitense Jack Sock che batte piuttosto nettamente l’italiano Fabio Fognini (ancora non al meglio fisicamente) e regala al Team Mondo l’unico punto di giornata.

La sessione serale vede invece prima la vittoria al match tie-break del greco Stefanos Tsitsipas sullo statunitense Taylor Fritz e poi il successo in doppio della coppia formata da Roger Federer ed Alexander Zverev contro Denis Shapovalov e Jack Sock (già scesi in campo per i singolari).

Dominic Thiem (Europa) b. Denis Shapovalov (Resto del Mondo) 6-4 5-7 13-11

Jack Sock (Resto del Mondo) b. Fabio Fognini (Europa) 6-1 7-6(3)

Stefanos Tsitsipas (Europa) b. Taylor Fritz (Resto del Mondo) 6-2 1-6 10-7

Roger Federer/Alexander Zverev (Europa) b. Denis Shapovalov/Jack Sock (Resto del Mondo) 6-3 7-5

È iniziata l’edizione 2019 della Laver Cup: al Palexpo di Ginevra (famoso per essere il luogo dove viene ospitato il Salone Internazionale dell’automobile) va in scena per la terza volta la grande esibizione dedicata alla leggenda del tennis Rod Laver, capace nel 1962 e nel 1969 di realizzare il cosiddetto Grande Slam.

Il programma di massima dell’evento prevede il seguente svolgimento: si inizia venerdì 20 settembre alle ore 13.00 con la sessione pomeridiana (due singolari), mentre alle ore 19.00 inizierà la sessione serale (un singolo e un doppio); sabato 21 si riparte con la sessione pomeridiana sempre alle ore 13.00 (due singolari), mentre alle ore 19.00 avrà luogo la sessione serale (un singolo e un doppio). Domenica 23, alle ore 12.00 italiane, avrà inizio la sessione unica (tre singolari, un doppio e, in caso di parità sul 12-12, un ulteriore match di doppio).

Regolamento della Laver Cup

La formula prevede che vengano disputati tre incontri di singolare e un doppio per ciascuna delle tre giornate. Rispetto al tradizionale punteggio del tennis, la variante è nel fatto che in ciascun match un eventuale terzo set viene disputato con la formula rapida del cosiddetto “match tie-break”, in cui per vincere bisogna arrivare a 10 punti e non ai consueti 7 dei normali tie-break. Diversa anche l’importanza dei singoli successi durante i tre giorni, dato che la vittoria vale un punto il venerdì, due il sabato e tre la domenica.

La squadra che arriva a conquistare 13 dei 24 punti a disposizione avrà vinto il trofeo ed in caso di parità, sul 12-12, sarà giocato un doppio decisivo (che durerà un solo set). Capitani non giocatori sono due leggende del tennis: per l’Europa lo svedese Bjorn Borg, coadiuvato dal connazionale Thomas Enqvist, mentre per il Resto del Mondo lo statunitense John McEnroe, affiancato come vice dal fratello Patrick.

Laver Cup 2019: i convocati di Borg e McEnroe

EUROPA: Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini, Roberto Bautista Agut (come riserva)

RESTO DEL MONDO: John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Jack Sock, Taylor Fritz, Jordan Thompson (come riserva)

Laver Cup 2019, dove seguire l’evento

La Laver Cup sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.