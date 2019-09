Sonego-Otte 6-2 7-6, Atp Metz 2019: l’azzurro inizia bene ed avanza al secondo turno

Buon esordio per Lorenzo Sonego nell’Atp 250 di Metz. L’azzurro (n°51 Atp) ha sconfitto per la prima volta nel circuito maggiore il tedesco Oscar Otte, con il punteggio di 6-2 7-6(2) dopo un’ora e trentadue minuti di gioco ed ora affronterà il francese Lucas Pouille nel secondo turno (nessun precedente tra i due).

LORENZO SONEGO – (Q) OSCAR OTTE 6-2 7-6(2), Court 1

Primo turno Atp 250 Metz (cemento indoor)

19.35 – GAME, SET AND MATCH SONEGO! Serve and volley a concludere questo incontro, al terzo MP, dopo 1h e 32′ (57′ la durata del secondo parziale)

19.34 – Rovescio in corridoio. 6-2

19.34 – Altro errore del teutonico ed arrivano altri cinque match point per l’azzurro. 6-1

19.33 – Drop shot in rete e si cambia campo sul 5-1

19.32 – Risposta di dritto di Otte e svantaggio ridotto. 4-1

19.31 – Doppio mini-break in favore di Sonego. 3-0

19.29 – Servizio e dritto a chiudere il game. TIE-BREAK

19.28 – Ottima prima da parte del tedesco. Parità

19.28 – Passante di dritto per l’azzurro e match point: 30-40

19.24 – Servizio e palla corta a chiudere il game. 6-5 e almeno il tie-break è garantito

19.23 – Scambio ben gestito con il dritto e chiuso con lo smash. 40-15

19.22 – Servizio e rovescio per Sonego. 30-0

19.21 – Otte è decisamente più solido, rispetto al set di apertura, vincendo anche questo turno di battuta a 15. 5-5

19.17 – Servizio vincente dell’azzurro a chiudere il game. 5-4

19.17 – Risposta vincente di rovescio. 40-15

19.14 – Servizio e dritto per il teutonico, che tiene ancora la battuta. 4-4

19.13 – Doppio passante di dritto per Sonego: 40 pari

19.13 – Otte stecca di dritto ma l’azzurro sbaglia a sua volta. 40-15

19.11 – Ottimo scambio vinto a rete da Sonego. 15 pari

19.09 – Servizio e smorzata a chiudere questo game. 4-3

19.08 – Servizio e dritto dell’azzurro. 40-15

19.08 – Ancora un buon pallonetto da parte del tedesco. 30-15

19.06 – Ma poi riesce a vincerlo, con due punti consecutivi. 3-3

19.05 – Ancora un turno di servizio complicato per Otte. 30 pari

19.01 – Game Sonego. 3-2

18.59 – Altro ace, questa volta al centro. 30-15

18.59 – Terzo ace dell’incontro per l’azzurro. 15 pari

18.58 – Buon lob e turno di battuta portato a casa dal teutonico. 2-2

18.57 – Scambio piuttosto lungo e neanche questa volta Sonego riesce a concretizzare. Quarta parità

18.55 – Doppio fallo e terza palla break concessa

18.55 – Buon dritto in avanzamento del tedesco ed annullata anche questa seconda palla break. Terza parità

18.54 – Seconda chance di break

18.54 – Dritto in corridoio. Seconda parità

18.53 – Servizio, rovescio e buona stop volley. 40 pari

18.52 – Largo il rovescio di Otte: 30-40 e palla break in favore dell’azzurro

18.49 – Altro game agevole portato a casa da Sonego. 2-1

18.47 – E poi riesce a tenere la battuta. 1-1

18.46 – Gran dritto. 40-30

18.45 – Alto turno di servizio complicato per il tedesco. 30 pari

18.43 – Game vinto a 0. 1-0

18.41 – Inizia il secondo set, con ancora il tennista di Torino alla battuta

18.38 – GAME AND FIRST SET SONEGO! Ottima risposta per chiudere questo parziale, dopo 35′

18.38 – Ace ad annullare il primo. 30-40

18.38 – Rovescio in rete da parte di Otte. 15-40 e due set point in favore di Sonego

18.34 – Servizio, rovescio e smash. 5-2

18.34 – Ace esterno dell’azzurro. 40-30

18.33 – Rovescio in avanzamento per il teutonico. 30 pari

18.33 – Serve and volley, ma basta il servizio. 30-15

18.32 – Drop shot a campo vuoto. 15 pari

18.32 – Lungo il dritto di Sonego. 0-15

18.31 – Otte tiene la battuta a 0. 4-2

18.28 – Servizio e smash dell’azzurro, che riesce a confermare il break. 4-1

18.26 – E si va nuovamente ai vantaggi

18.25 – Game piuttosto combattuto. 30 pari

18.21 – BREAK SONEGO! La prima occasione è quella buona e passa in vantaggio nel set. 3-1

18.20 – Siamo alla terza parità di questo turno di battuta, con il tedesco che non è riuscito a chiudere per due volte

18.17 – Quarto ace e poi primo doppio fallo per Otte. Parità

18.14 – Anche l’azzurro vince a 0 questo game. 2-1

18.10 – Altri due ace per chiudere agevolmente questo turno di servizio. 1-1

18.10 – Primo ace anche per il tedesco. 30-0

18.08 – Sonego fa suo il game. 1-0

18.07 – Riesce ad annullarla. 40 pari

18.06 – L’azzurro concede subito una palla break. 30-40

18.05 – Doppio fallo. 30 pari

18.03 – Subito un ace. 15-0

18.03 – Inizia il match, serve il tennista di Torino

17.58 – Giocatori in campo per il riscaldamento

17.52 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Sonego-Otte, che avrà luogo a breve

Sonego se la vedrà con Otte nel turno d’esordio dell’Atp San Pietroburgo 2019

Il tennista di Torino, n°51 Atp, inizia il suo percorso nel 250 francese contro il qualificato tedesco Oscar Otte (n°157). Nessun precedente tra i due a livello di circuito maggiore, quindi assisteremo ad un confronto inedito; al contrario si sono già affrontati a livello Challenger e l’azzurro si è imposto in entrambe le occasioni.

Sonego ha iniziato il 2019 al Challenger di Playford, in cui ha raggiunto i quarti di finale, salvo poi fermarsi all’ultimo turno di qualificazioni dell’Australian Open. Si reca poi sulla terra sudamericana e viene sconfitto sia a Cordoba che a Buenos Aires al secondo turno (nel primo caso dall’argentino Juan Ignacio Londero, vincitore a sorpresa del titolo), al primo turno di Rio de Janeiro e nuovamente al secondo a San Paolo. Gioca poi nel ricco Challenger di Phoenix e giunge sino ai quarti, dove si arrende al connazionale (e futuro vincitore) Matteo Berrettini e poi raggiunge il secondo turno nel Masters 1000 di Miami.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso raggiungendo i quarti a Marrakech e nel 1000 di Montecarlo, subendo poi quattro sconfitte consecutive all’esordio a Monaco di Baviera, nel 1000 di Roma, a Ginevra ed al Roland Garros; su erba perde al primo turno a ‘s-Hertogenbosch ma fa suo il primo titolo della carriera ad Antalya (battendo nell’ultimo atto il serbo Miomir Kecmanovic), prima di subire un’altra battuta d’arresto all’esordio in quel di Wimbledon.

Torna poi a giocare su terra battuta e perde al secondo turno a Gstaad e poi raggiunge la semifinale a Kitzbühel (sconfitto dal futuro vincitore, l’austriaco Dominic Thiem); inizia la seconda parte dell’anno sul cemento perdendo all’esordio nel 1000 di Cincinnati. Arrivano poi un secondo turno a Winston-Salem ed un secondo all’US Open, prima della conferma del titolo nel Challenger di Genova (sul rosso, sconfiggendo in finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina).

Il tennista di Colonia inizia anch’egli nel Challenger australiano, perdendo al secondo turno proprio con Sonego, mancando poi l’accesso al primo Slam stagionale. Ottiene poi un secondo turno nei Challenger di Rennes, Zhuhai e Lille, un terzo in quelli di Quimper e Shenzen, la semifinale in quello di Budapest, i quarti di finale a Cherbourg, la finale a Yokohama (dove perde nell’ultimo atto contro il coreano Woo Kwon Soon). Sul rosso raggiunge il terzo turno nei Challenger di Barletta, Tunisi, Bordeaux, Roma, Heilbronn, Poznan e la finale in quello di Francavilla al Mare (battuto in finale dall’italiano Stefano Travaglia).

A livello di circuito maggiore giocherà solamente all’Open di Francia (dove raggiunge il secondo turno) e manca la qualificazione ai Championships, dopo aver ottenuto sui campi verdi un secondo turno nel Challenger di Nottingham ed una sconfitta all’esordio in quello di Ilkley. E’ poi costretto al ritiro durante il terzo ed il secondo turno dei Challenger di Ludwigshafen e Braunschweig, fallendo poi l’accesso al main draw dello Slam statunitense.

Sonego – Otte: i precedenti

Confronto inedito

Sonego – Otte, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.