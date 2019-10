LIVE Berrettini-Zverev, diretta e risultato in tempo reale semifinale Atp Shanghai 2019: inizio ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(11) MATTEO BERRETTINI – (5) ALEXANDER ZVEREV, terzo incontro sul Center Court 1 non prima delle 14.00 italiane (dopo Tsitsipas-Medvedev)

Semifinale Atp Masters 1000 Shanghai 2019 (cemento)

Berrettini affronta Zverev per un posto in finale all’Atp Shanghai

Il nativo di Roma (n°11 del seeding in questo 1000 cinese), dopo aver sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff, il cileno Cristian Garin, lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’austriaco Dominic Thiem, affronta nel penultimo atto il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n°5, che ha avuto la meglio sul qualificato francese Jeremy Chardy, il russo Andrey Rublev e lo svizzero Roger Federer, dopo il bye del primo turno). Due i precedenti in carriera ed il bilancio è in perfetta parità.

Berrettini ha iniziato il 2019 a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio all’Australian Open. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno). Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami viene eliminato all’esordio, ma tra i due vince il ricco Challenger di Phoenix battendo in finale il kazako Mikhail Kukushkin.

Inizia quindi la stagione sul rosso nel 1000 di Montecarlo, perdendo al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, salvo poi riscattarsi a Budapest ed ottenere il secondo titolo della carriera (battendo in finale il serbo Filip Krajinovic), raggiungendo anche la finale a Monaco di Baviera, dove si arrende al cileno Christian Garin, il terzo turno nel 1000 di Roma ed il secondo al Roland Garros.

Inizia bene la stagione su erba vincendo il secondo torneo stagionale a Stoccarda (sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto) ed arrivando in semifinale anche ad Halle, dove è fermato dal belga David Goffin, mentre a Wimbledon raggiunge il quarto turno ma subisce una pesante sconfitta contro lo svizzero Roger Federer. Torna poi a giocare sul cemento, dopo un infortunio alla caviglia, nel 1000 di Cincinnati (perdendo all’esordio) e poi centra la prima semifinale Slam allo US Open, a cui fanno seguito i quarti di finale a San Pietroburgo e la sconfitta al primo turno di Pechino.

Il nativo di Amburgo, invece, ha cominciato l’anno alla Hopman Cup (competizione mista a squadre), raggiungendo poi il quarto turno nello Slam australiano. Nel torneo di Acapulco raggiunge l’ultimo atto ma viene sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, mentre ad Indian Wells e Miami non va oltre il terzo e secondo turno. Inizia la stagione “ufficiale” sulla terra battuta a Marrakech, dove non va oltre il secondo incontro, per poi raggiungere il terzo turno nel Principato di Monaco, il secondo a Barcellona ed i quarti sia a Monaco di Baviera che nel 1000 di Madrid.

Dopo la battuta d’arresto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia arriva finalmente il primo titolo stagionale a Ginevra, dove ha avuto la meglio in finale sul cileno Nicolas Jarry, per poi raggiungere i quarti di finale all’Open di Francia. Sui campi “verdi” perde al secondo turno a Stoccarda, nei quarti ad Halle e al primo turno nei Championships. Gioca di nuovo sul rosso nel torneo di casa, Amburgo, raggiungendo la semifinale e poi ritorna sui campi “veloci” collezionando i quarti di finale nel 1000 di Montréal, il secondo turno in quello di Cincinnati ed il quarto nello Slam statunitense. Partecipa quindi al torneo di Pechino, dove si ferma in semifinale.

Berrettini – Zverev: i precedenti

Roma 2019 – Terra battuta – Secondo turno – BERRETTINI b. Zverev 7-5 7-5

Roma 2018 – Terra battuta – Secondo turno – ZVEREV b. Berrettini 7-5 6-2

Berrettini – Zverev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.