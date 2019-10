LIVE Reggio Audace-Rimini Serie C, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Reggio Audace-Rimini 0-0

Serie C Girone B, 9° giornata – Mapei Stadium (Reggio Emilia)





QUI RIMINI

La compagine romagnola del Rimini, dal canto suo, deve fare i conti con due assenze importanti: saranno infatti assenti l’ex Zamparo e Scappi, mentre sono da valutare Pari, Picascia e Gerardi. Archiviato il pareggio meritato in casa contro il Cesena per 1-1, questa sera la squadra allenata da mister Cioffi dovrà assolutamente vincere per prendere punti e lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica, in attesa del match di domenica contro la Fermana, allenata da Antonioli. Probabile il 4-3-1-2 già visto contro il Cesena ed il Fano.

QUI REGGIO AUDACE

Dopo la sconfitta in casa del Vicenza tre giorni fa, la Reggiana di mister Alvini torna già in campo oggi nel secondo turno infrasettimanale di questo campionato, affrontando la compagine romagnola del Rimini. Sullo sfondo c’è anche il Derby del Secchia con il Modena, in programma domenica alle ore 15. Nel match di questa sera mancherà Kargbo, squalificato per due turni dal giudice sportivo, e gli infortunati Lunetta e Marchi. Probabile il 3-4-2-1, con qualche modifica rispetto al match di domenica.



Reggio Audace-Rimini, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE REGGIO AUDACE (3-4-2-1): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Espeche; Libutti, Rossi, Varone, Kirwan; Staiti, Zanini; Scappini. All.: Alvini

PROBABILE FORMAZIONE RIMINI (4-3-1-2): Scotti; Nava, Ferrani, Oliana, Picascia; Van Ransbeeck, Palma, Cigliano; Candido; Arlotti, Gerardi. All.: Cioffi