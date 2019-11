LIVE Slalom gigante Killington 2019, diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile: 1ª manche ore 15.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE KILLINGTON 2019

Superstar, terza gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020

Slalom gigante Killington 2019: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom speciale Levi (Finlandia), la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 si sposta negli Stati Uniti d’America per la prima delle due gare in programma sulla Superstar, ossia lo slalom gigante Killington. Alle ore 15.45 italiane è previsto l’inizio della prima manche ed alle 19.00 avrà luogo la seconda, con la neozelandese Alice Robinson che guida la classifica di specialità, avendo vinto il primo appuntamento a Soelden. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom gigante Killington:

Slalom speciale Killington: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Superstar

26 novembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Tessa Worley (Francia) 2. Nina Løseth (Norvegia) 3. Sofia Goggia (Italia)

25 novembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Viktoria Rebensburg (Germania) 2. Mikaela Shiffrin (USA) 3. Manuela Mölgg (Italia)

24 novembre 2018, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Federica Brignone (Italia) 2. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3. Stephanie Brunner (Austria)

Sci alpino femminile, slalom gigante Killington 2019: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante Killington sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport (disponibile sia su Sky che su Dazn), con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.