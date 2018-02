Formula 1, è la RS18 la nuova monoposto Renault

Dopo l’Alfa Romeo Sauber anche la Renault svela al pubblico la monoposto che disputerà il Mondiale 2018.

Si chiama RS18 e sarà portata in pista dalla coppia di piloti composta da Nico Hulkenberg e Carlos Sainz; per il tedesco si tratta di una conferma mentre lo spagnolo avrà la possibilità di disputare in Renault la prima stagione completa,dopo l’arrivo in corso d’opera della scorsa stagione, iniziata al volante della Toro Rosso.

La presentazione della nuova monoposto, avvenuta su Internet,ha messo in evidenza una leggero cambio di colorazione, col nero più dominante nei confronti del giallo, ed un cofano motore con forma modificata, rispetto a quella modello squalo della scorsa stagione.

Miglioramento è la parola chiave della stagione,come confermato dal direttore tecnico Cyril Abiteboul; una progressione che, negli intendimenti della scuderia francese deve passare attraverso tutte le componenti, sia meccaniche che umane: “Tutto deve migliorare, e dobbiamo continuare a crescere. Vogliamo dimostrarlo sia nel confronto con gli altri team sia nel divario con i leader del campionato“.

Fiducia confermata nella oppia dei piloti ufficiali: “Nico, con la sua esperienza, ha dato quello che ci aspettavamo da lui,mentre Carlos, arrivando a stagione in corso, ha portato una ventata di gioventù, che poi ha concretizzato in buone prestazioni. Dovranno aiutarci entrambi a scalare posizioni nel Mondiale costruttori“.