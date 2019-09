F1, GP Belgio streaming e orario della gara, oggi, 1 settembre: “rosse” in prima fila

Tredicesima gara del mondiale di Formula 1, che oggi fa tappa al circuito di Spa Francorchamps. Buone notizie per le “rosse” di Maranello, che, durante le prove di ieri, hanno fatto faville, conquistando la prima fila davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas.

Per la Ferrari, ancora alla ricerca di una vittoria in questo mondiale, quella di oggi puó essere l’ occasione giusta per rendere meno amara una stagione che ha visto la Mercedes dominare incontrastata e avviarsi lanciatissima verso la conquista del sesto titolo mondiale consecutivo.

In pole position, come detto, scatterà la Ferrari di Charles Lecrerc. Il francese, protagonista del miglior giro veloce anche durante le prove libere, ha fatto registrare ieri il giro record della pista delle Ardenne, totalizzando un tempo di 1.42.219. Per il giovane pilota, si tratta della terza pole stagionale e in carriera.

Staccato di sette decimi, troviamo il compagno di squadra Sebastian Vettel che qui ottenne la sua ultima vittoria lo scorso anno, e che ormai è costretto a guardare dal basso Lewis Hamilton staccato di ben 94 punti in classifica generale.

Proprio Hamilton (brutto incidente durante le prove), apre la seconda fila, mentre dietro di lui va a piazzarsi il compagno di squadra Valtteri Bottas, che ha chiuso le qualifiche in quarta posizione.

Ecco la griglia di partenza completa del GP del Belgio:

F1, GP Belgio streaming e orario: dove vedere la gara in diretta

Il Gran Premio del Belgio è previsto per oggi, alle ore 15:10, e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 1 (canale 201) e sull’ app online Skygo.