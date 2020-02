F1 test 2020: tutte le date, gli orari per seguire la seconda sessione di test in diretta

F1 test 2020. Dopo la prima sessione di test della scorsa settimana, la Formula 1 torna in pista per la seconda e ultima tornata di prove pre-stagionali. I primi tre giorni hanno fornito indicazioni importanti e adesso i team che si sono trovati in maggiore difficoltà sono chiamati a reagire e a tentare di mettere a punto le proprie monoposto nella miglior maniera possibile. I test si svolgeranno dal 26 al 28 febbraio e saranno visibili integralmente su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky), ma sarà possibile seguirli anche in live-streaming su SkySport.it.

F1 test 2020: il Das introdotto dalla Mercedes protagonista assoluto.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il protagonista assoluto dei test invernali di F1 sia il Das introdotto a sorpresa dalla Mercedes. Il Dual Axis Streering è uno sterzo a doppio asse che consente ai piloti “una dimensione extra di guida” come ha dichiarato il direttore tecnico della Mercedes James Allison in conferenza stampa nei giorni scorsi. Il particolare movimento del volante è stato notato immediatamente dagli addetti ai lavori e dai giornalisti osservando le immagine on-board della vettura W11 di Lewis Hamilton. All’inizio del rettilineo di arrivo del circuito di Catalogna sul display del volante della W11 è comparsa la scritta MARKER e subito dopo il volante si è mosso indietro verso il pilota e contemporaneamente è avvenuto un piccolo cambio di convergenza degli pneumatici anteriori. Poco dopo, a fine rettilineo, il volante si è mosso in avanti tornando così ad occupare la posizione precedente e le gomme si sono riaperte leggermente. Questa capacità di ritrarsi dello sterzo ha lasciato tutti increduli e meravigliati: non si era mai vista una cosa del genere. Il DAS dovrebbe dare benefici in termini di velocità di punta e, inoltre, dovrebbe permettere una gestione degli pneumatici più efficiente. Un sistema del genere alza di molto l’asticella e tutti i team, Ferrari in testa, sono chiamati a rispondere sul piano tecnico alla super novità della casa di Stoccarda.

F1 Test 2020. Programma, orari, tutto sui test del 26-28 febbraio 2020.

C’è, dunque, grande attesa per domani, giornata di inizio della seconda ed ultima sessione di test di Barcellona-Montmelò di F1. Ci si aspetta una risposta dalla Ferrari che la settimana scorsa non ha brillato, ma che probabilmente può aver deciso di “nascondersi” e non svelare il suo reale potenziale agli avversari. Di seguito il programma dei test del 26-28 febbraio 2020.

CANALE TV SKY SPORT F1 CANALE 207

LIVE STREAMING Skysport.it, SkyGo e Now TV

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

9.00-13.00

14.00-18.00

GIOVEDÌ’ 27 FEBBRAIO

9.00-13.00

14.00-18.00

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

9.00-13.00

14.00-18.00