Formula 1, Coronavirus. Il nuovo regolamento tecnico sarà rinviato al 2022

Formula 1, Coronavirus. La FIA ha appena diramato un comunicato in cui viene reso noto che è stata presa la decisione di rimandare la rivoluzione tecnica prevista l’anno prossimo al 2022. La precarietà della situazione è tale per cui la FIA in accordo con i vertici della Formula 1 e tutti i team ha deciso di prendere delle misure importanti, ma necessarie visti gli ultimi eventi. Il Covid-19 è ormai arrivato in gran parte degli Stati e misure restrittive come quelle che ha adottato l’Italia iniziano ad essere prese anche da altri paesi. La gravità della situazione ha costretto l’annullamento delle manifestazioni sportive e dei Campionati e la F1 è stata costretta ha rimandare l’inizio di campionato. Nel comunicato si apprende che è stato deciso che il telaio del 2020 verrà impiegato anche nel 2021 e non si escludono ulteriori misure “conservative” per far fronte alle conseguenze economiche che questa particolare situazione avrà sulla Formua 1 e sulle squadre.

#F1 – Following unanimous agreement between the FIA, @F1 and all teams, the implementation of the Technical Regulations due to take effect from the 2021 season will be postponed until 2022.https://t.co/Sc9EFEGL2O — FIA (@fia) March 19, 2020

Formula 1, Coronavirus: Il comunicato della FIA

Di seguito la traduzione del comunicato

A seguito di un accordo unanime tra la FIA, la Formula 1 e tutti i team, l’attuazione del regolamento tecnico che andrà in vigore a partire dalla stagione 2021 sarà rinviato al 2022.

Inoltre, tutte le parti hanno discusso dell’attuale situazione del Campionato 2020 e di come questo sport reagirà alle sfide in corso causate dalla pandemia di Covid-19.

A causa della situazione finanziaria attualmente instabile, si è convenuto che i team utilizzeranno il telaio 2020 per il 2021, con il potenziale congelamento di ulteriori componenti che sarà discusso a tempo debito.

L’introduzione e l’attuazione dei regolamenti finanziari proseguiranno come previsto nel 2021 e sono in corso discussioni tra la FIA e la F1 e gli altri team su ulteriori modi per realizzare risparmi significativi.

Tutti i team hanno espresso il loro sostegno alla FIA e alla F1 e ai loro sforzi in corso per riorganizzare il calendario 2020 man mano che si sviluppa la situazione globale relativa al Covid-19.

Tutti questi impegni saranno riferiti alle strutture governative competenti per la rettifica finale.