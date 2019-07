20° Kubica (Williams Mercedes) + 3 Laps

Drivers’ Championship

Hamilton 197

Bottas 166

Verstappen 126

Vettel 123

Leclerc 105

Gasly 43

Sainz 30

Norris 22

Raikkonen 21

Ricciardo 16

Hulkenberg 16

Magnussen 14

Perez 13

Kvyat 10

Albon 7

Stroll 6

Grosjean 2

Giovinazzi 1

Constructors’ Championship

Mercedes 363

Ferrari 228

Red Bull Racing Honda 169

McLaren Renault 52

Renault 32

Alfa Romeo Racing Ferrari 22

Racing Point BWT Mercedes 19

Scuderia Toro Rosso Honda 17

Haas Ferrari 16

Williams Mercedes 0

Le dichiarazioni dei piloti :

Verstappen: “Dopo questa partenza che abbiamo avuto pensavo che la gara fosse finita. Però abbiamo continuato a spingere a tutta. Ho avuto uno spiattellamento con la prima gomma,dopodiché abbiamo visto come in rettilineo riusciamo comunque ad avere un buon passo,quindi riusciamo a fare dei sorpassi rispetto al passato. Sono estremamente contento per il team ed anche per la Honda. Abbiamo cominciato a collaborare insieme quest’anno e vincere qui è incredibile. Con Charles è stata una battaglia normale,penso che il risultato debba essere confermato. Semplicemente è gareggiare,se non si lasciano gareggiare bisogna chiudere la F1“

Leclerc: “Tutta al gara è stata molto buona,abbiamo avuto un pochino più di degrado rispetto a quello che pensavamo quindi Max mi ha ripreso,però riguardo all’episodio finale saranno gli steward a decidere. A me in macchina è sembrato piuttosto chiaro, non so cosa sia sembrato all’esterno. Che decidano i commissari. Io ero all’esterno come il giro prima,credo che il giro prima sia stato perfetto. Lui ha lasciato il passo per un’altra macchina all’uscita dalla curva,nel giro successivo non l’ha più fatto quindi sono dovuto andare esterno e largo fuori pista e non avevo assolutamente possibilità di riprenderlo quindi è stato un peccato”

Bottas: “Credo di aver ottenuto il miglior risultato possibile,è stata una gara più difficile rispetto alle aspettative,soprattutto per il surriscaldamento del motore. Non abbiamo potuto gareggiare come avremmo voluto perché abbiamo sempre dovuto gestire le temperature. Difendersi è stato molto difficile e non potevo proprio attaccare. Buoni punti comunque dopo questo weekend difficile,ora pensiamo al prossimo. A livello di puro passo gara non c’era molta differenza ma ho dovuto gestire tutte queste temperature, quindi abbiamo perso terreno”