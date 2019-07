Max Verstappen vince un pazzo Gran Premio di Germania (7ª vittoria in carriera) davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel (grandissima gara da 20° a 2°) e ad un’incredibile Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Grande prestazione per Lance Stroll (4°) davanti a Sainz e Albon. Settimo posto per l’Alfa Romeo di Raikkonen,seguito da Giovinazzi e da Grosjean. Chiude la Top 10 Kevin Magnussen. Gara da dimenticare per le Mercedes,che marcano zero punti nella gara di casa (Hamilton 11°,Bottas a muro alla curva 1). Ritiro anche per la Ferrari di Leclerc,a muro alla curva 16,e le due Renault.

FORMULA 1 MERCEDES-BENZ GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND 2019

Race Results

1° Verstappen (Red Bull Racing Honda) in 1:44:31.275

2° Vettel (Ferrari) + 7.333

3° Kvyat (Scuderia Toro Rosso Honda) + 8.305

4° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) + 8.966

5° Sainz (McLaren Renault) + 9.583

6° Albon (Scuderia Toro Rosso Honda) + 10.052

7° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 12.214

8° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 13.849

9° Grosjean (Haas Ferrari) + 16.838

10° Magnussen (Haas Ferrari) + 18.765

11° Hamilton (Mercedes) + 19.667

12° Kubica (Williams Mercedes) + 24.987

13° Russell (Williams Mercedes) + 26.404

14° Gasly (Red Bull Racing Honda) + 1 Lap

Mondiale piloti

Hamilton 223

Bottas 184

Verstappen 162

Vettel 141

Leclerc 120

Gasly 55

Sainz 48

Raikkonen 31

Kvyat 27

Norris 22

Ricciardo 22

Stroll 18

Hulkenberg 17

Magnussen 15

Albon 15

Perez 13

Giovinazzi 5

Grosjean 4

Mondiale costruttori

Mercedes 407

Ferrari 261

Red Bull Racing Honda 217

McLaren Renault 70

Scuderia Toro Rosso Honda 42

Renault 39

Alfa Romeo Racing Ferrari 36

Racing Point BWT Mercedes 31

Haas Ferrari 19

Williams Mercedes 0

Le dichiarazioni dei piloti al termine della gara:

Verstappen: “Fantastica gara,sono contento della vittoria. Corsa complicata: bisognava prendere le decisioni giuste al momento giusto. Bisognava mantenere la concentrazione. Quando abbiamo montato le gomme d’asciutto ho avuto un piccolo spavento,ho fatto un 360°,ma sono riuscito a restare in pista per fortuna. Non si doveva commettere errori,in una condizione così complicata,la gara è stata ancor più straordinaria. Si impara a mantenere la calma nel corso degli anni,sono contento della mia prestazione”

Vettel: “Sono soddisfatto,è stata una gara lunga. Ad un certo punto sembrava non finire mai,ma mi sono divertito tantissimo. A causa delle condizioni è stata una corsa molto dura,così come è stato difficile interpretare ogni volta la mossa giusta. Ma sono davvero felice. Ci è voluto tempo per prendere confidenza con le intermedie all’inizio,poi ho preso il ritmo. Sono stato pulito per gran parte della gara,ma è stata molto lunga,piena di eventi. Congratulazioni a Max,è stato bravissimo. Io ho sempre cercato di superare un pilota dopo l’altro. Dopo l’ultima Safety Car ho capito che ero abbastanza veloce,riuscivo a superare chi avevo davanti,ero più veloce. Sono stato un pochino cauto alla prima curva,poi ho dato tutto. Con il DRS sono riuscito a sorpassare nel rettilineo posteriore. Ma è stata una gara talmente lunga che serviva anche guardarsi alle spalle”

Kvyat: “Fantastico. Tornare sul podio è stupendo. Per la Toro Rosso è incredibile tornare sul podio dopo tanti anni. La corsa è stata folle,siamo riusciti a mettere insieme tutto e sono molto contento. E’ stato come un film,una commedia nera. Sono stato contento quando la gara è finita. Guidare la macchina è stato un piacere,ha davvero preso vita negli ultimi giri. Mia figlia è nata ieri notte,è una giornata felice”

Leclerc:“ È stato un mio errore, stavamo facendo un ottima gara prima dell’incidente. Mi dispiace per la squadra e per i tifosi, tornerò più forte”