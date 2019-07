Dopo un finale eletrizzante ,Valtteri Bottas,a sorpresa,si aggiudica la Pole Position (la 10ª in carriera) davanti all’idolo di casa Hamilton per 6 millesimi e alla Ferrari di Leclerc,staccato solamente di 79 millesimi. La Red Bull di Verstappen completa la seconda fila della schieramento. Terza fila per l’altra Red Bull di Gasly e Sebastian Vettel, per un pilota tedesco del cavallino una qualifica deludente Quarta fila per Ricciardo e la McLaren di Norris mentre Albon e Hulkenberg completano la Top 10. Giovinazzi partirà 11° davanti al compagno di squadra Raikkonen.

FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIX 2019

I risultati delle qualifiche

1° Bottas (Mercedes) 1:25.093 (S)

2° Hamilton (Mercedes) + 0.006 (S)

3° Leclerc (Ferrari) + 0.079 (S)

4° Verstappen (Red Bull Racing Honda) + 0.183 (S)

5° Gasly (Red Bull Racing Honda) + 0.497 (S)

6° Vettel (Ferrari) + 0.694 (S)

7° Ricciardo (Renault) + 1.089 (S)

8° Norris (McLaren Renault) + 1.131 (S)

9° Albon (Scuderia Toro Rosso Honda) + 1.252 (S)

10° Hulkenberg (Renault) + 1.293 (S)

11° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:26.519 (S)

12° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1:26.546 (S)

13° Sainz (McLaren Renault) 1:26.578 (S)

14° Grosjean (Haas Ferrari) 1:26.757 (S)

15° Perez (Racing Point BWT Mercedes) 1:26.928 (S)

16° Magnussen (Haas Ferrari) 1:26.662 (S)

17° Kvyat (Scuderia Toro Rosso Honda) 1:26.721 (S)

18° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1:26.762 (S)

19° Russell (Williams Mercedes) 1:27.789 (S)

20° Kubica (Williams Mercedes) 1:28.257 (S)

Le dichiarazioni dei piloti al termine delle qualifiche :

Bottas: “Sì,è una bellissima sensazione e ti ricorda perché vuoi provare questo tipo di sensazioni. Io e Lewis siamo stati vicini per tutto il weekend e oggi di nuovo,ma sono molto contento di aver fatto un buon giro e di prendermi la pole. Sapevo che il mio primo giro era buono ma non perfetto. Onestamente avrei dovuto migliorare nel secondo giro però non sono riuscito a mettere insieme tutti i settori,soprattutto il primo. Sono però contento di aver fatto la pole,non è facile qui fare un buon giro. Commettere errori è molto semplice,ho faticato un pochino e quindi sono contento di aver ripreso il primo posto”

Hamilton: “Innanzitutto complimenti a Valtteri perché ha fatto un lavoro costante e solido per tutte le qualifiche,il mio non è stato abbastanza buono. Abbiamo lavorato tanto durante tutta la sessione però ci è mancato qualcosina,ci è sfuggito la via che dovevamo prendere. Forse ho sacrificato qualcosina nel Q2 e alla fine mi è mancato un pochino di ritmo e ho fatto un errore nel primo tentativo. Il secondo non è stato abbastanza buono e comunque Valtteri ha fatto un lavoro migliore di me. Giù il cappello per lui e speriamo di poterlo battere domani anche con l’aiuto di questo pubblico. Per me è questo GP rappresenta qualcosa di più. È il miglior Gran Premio dell’anno,anche per l’energia che tutta questa gente mi porta. Questa pista è fantastica,il tracciato è meraviglioso ma senza quello che ti porta questa gente sarebbe nulla. Per questo i migliori tifosi al mondo sono qui in Inghilterra”

Leclerc: “Anche nel Q2,dopo il Q1,andavamo bene. Credo però che nel Q3 la Mercedes abbia tirato su i giri del motore. Erano molto veloci,soprattutto in curva ed è lì che noi dobbiamo lavorare. Però abbiamo fatto il miglior risultato possibile oggi e sono molto contento. Mercedes? Guardavo solo lo stato delle gomme,tutto lì. Niente di speciale,spero di fare un ottima partenza domani”