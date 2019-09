F1, GP d’Italia 2019: il resoconto delle prime due sessioni di prove libere

FP1

Al termine della prima sessione di libere,Charles Leclerc è stato il più veloce,seguito dalle due McLaren di Sainz e Norris. Quarto tempo per la Mercedes di Hamilton davanti ad Albon e Kvyat. Settimo tempo per Verstappen,seguito dalla Ferrari di Vettel e dalla Mercedes di Bottas. Chiude la Top 10 Pierre Gasly. Giovinazzi chiude 11° mentre Raikkonen non ha tempi in classifica,dopo che è andato contro le barriere alla Parabolica.

FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019

First Practice Results

1° Leclerc (Ferrari) 1:27.905 (M)

2° Sainz (McLaren Renault) + 0.306 (S)

3° Norris (McLaren Renault) + 0.545 (S)

4° Hamilton (Mercedes) + 0.825 (S)

5° Albon (Red Bull Racing Honda) + 1.120 (S)

6° Kvyat (Scuderia Toro Rosso Honda) + 2.055 (S)

7° Verstappen (Red Bull Racing Honda) + 2.195 (S)

8° Vettel (Ferrari) + 2.602 (M)

9° Bottas (Mercedes) + 2.691 (I)

10° Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda) + 2.790 (S)

11° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 4.943 (I)

12° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) + 6.071 (I)

13° Ricciardo (Renault) + 6.623 (I)

14° Magnussen (Haas Ferrari) + 6.810 (I)

15° Hulkenberg (Renault) + 7.228 (I)

16° Grosjean (Haas Ferrari) + 8.075 (I)

17° Kubica (Williams Mercedes) + 9.911 (I)

18° Russell (Williams Mercedes) + 10.516 (I)

19° Perez (Racing Point BWT Mercedes) NO TIME