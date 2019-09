Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Italia (2° successo consecutivo) riportando la Ferrari alla vittoria a casa sua dopo 9 anni. Secondo posto per Valtteri Bottas seguito da Lewis Hamilton,costretto ad effettuare la seconda sosta a pochi giri dal termine. Grande gara per la Renault di Ricciardo,giunto 4° ai piedi del podio,seguito da Hulkenberg ed Albon. Settimo posto finale per Sergio Perez davanti a Verstappen,autore di una grande rimonta dall’ultimo posto,e Antonio Giovinazzi. Chiude la Top 10 la McLaren di Lando Norris. Vettel conclude solo 13° e doppiato dopo il contatto con Stroll alla Ascari.

FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2019

Race Results

1° Leclerc (Ferrari) in 1:15:26.665

2° Bottas (Mercedes) + 0.835

3° Hamilton (Mercedes) + 35.199

4° Ricciardo (Renault) + 45.515

5° Hulkenberg (Renault) + 58.165

6° Albon (Red Bull Racing Honda) + 59.315

7° Perez (Racing Point BWT Mercedes) + 1:13.802

8° Verstappen (Red Bull Racing Honda) + 1:14.492

9° Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 1 Lap

10° Norris (McLaren Renault) + 1 Lap

11° Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda) + 1 Lap

12° Stroll (Racing Point BWT Mercedes) + 1 Lap

13° Vettel (Ferrari) + 1 Lap

14° Russell (Williams Mercedes) + 1 Lap

15° Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) + 1 Lap

16° Grosjean (Haas Ferrari) + 1 Lap

17° Kubica (Williams Mercedes) + 2 Laps

Mondiale piloti

Lewis Hamilton 284

Valtteri Bottas 221

Max Verstappen 185

Charles Leclerc 182

Sebastian Vettel 169

Pierre Gasly 65

Carlos Sainz jr 58

Daniel Ricciardo 34

Alexander Albon 34

Danil Kvyat 33

Niko Hulnkemberg 31

Kimi Raikkonen 31

Sergio Perez 27

Lando Norris 25

Lance Stroll 19

Kevin Magnussen 18

Antonio Giovinazzi 3

Rbert Kubica 1

George Russel 0

Mondiale costruttori

Mercedes 504

Ferrari 351

Red Bull 266

Mclaren 83

Renault 65

Toro Rosso 51

Racing Point 46

Alfa Romeo 34

Haas 26

Williams 1

Le dichiarazioni dei piloti al termine della gara

Leclerc:”Non sono stato così stanco, è stata una gara difficilissima , non mi sono mai stancato così in una gara. E’ incredibile, non ci sono descrivere per descrivere un emozione del genere. E’ fantastico. Sono contento di vincere qui a Monza. E‘ incredibile vincere qui a Monza. E’ stato molto difficile , tenere a bada le due Mercedes dietro, hanno fatto di andare con Valtteri con uno stint più lungo e con Lewis facendo uno stinti corto, negli ultimi giri abbiamo fatto un po più di fatica con le gomme Hard , ma il team ha fatto una grande strategia e siamo riusciti a tenere dietro le Mercedes anche se ho fatto qualche errore di bloccaggio. Negli ultimi giri ho visto tanta gente che mi incitava e mi dicevo nella testa:”Charles stai concretato che c’è la possiamo fare. La strigliata di Binotto per la qualifica di ieri? Secondo il mio punto di vista , è stato visto nel modo sbagliato. Io non ho fatto male niente di ieri e io assolutamente non volevo fare il male del team, Binotto lo diceva per ridere, sa che non è stata colpa mia , non è andata così”

Bottas:“La nostra stratega è stata abbastanza buona . Sono andato abbastanza lungo nel primo stinti di gara, ho avuto delle opportunità nel finale di gara. Era impossibile superare Charles, erano velocissimi in rettilineo . Io ci ho provato, era difficile , ho usato tutte le mappature per cercare di superare Charles ma non è stato sufficiente per superarlo”

Hamilton:” Faccio le congratulazioni a Charles e alla Ferrari. E’ stato pressato per tutta la gara da me e da Valtteri. Abbiamo staccato la Ferrari nel mondiale costruttori , il mio vantaggio è molto rassicurante”

Vettel:“Non sono contento di me stesso , ho perso il posteriore in curva , dopo di che la gara era compromessa. Non ho visto Stroll, ho faticato a ripartire , ho innescato l’anti stallo un paio di volte in curva , quindi era impossibile vedere chi veniva verso sinistra e sono rimasto bloccato sul cordolo. La situazioni di ieri non ha compromesso l’errore di oggi, ero di buon umore“