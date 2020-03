Formula 1, la protesta di sette team contro FIA e Ferrari

FORMULA 1, SETTE TEAM CONTRO UN ACCORDO SEGRETO TRA FIA E FERRARI SUL MOTORE DELLA POWER UNIT DEL 2019

A poco più da una settimana dal GP di Australia, in programma a Melbourne il 15 marzo, sette team di Formula 1 dichiarano guerra alla FIA e Ferrari a causa della chiusura dell’ inchiesta sulla regolarità del motore Ferrari del 2019 con un patto segreto.

Oltre all’emergenza coronavirus, la Formula 1 deve fronteggiare un’altra situazione complicata in questi giorni. Dopo l’accordo segreto tra FIA e Ferrari sulla legalità della power unit Ferrari e dopo i controlli, le polemiche e le accuse della scorsa stagione, gli altri team hanno inviato un comunicato stampa congiunto nel quale chiedono chiarimenti alla Federazione. I team firmatari di questo comunicato sotto sette, quindi sono tutti i team esclusi i motorizzati Ferrari (Alfa Romeo e Haas). Tutto questo è nato nella parte finale della scorsa stagione, dopo le vittorie di Spa e di Monza (che sono due circuiti che esaltano le caratteristiche del motore) e il regredire delle prestazioni della Rossa. Le polemiche sulla power unit Ferrari esplosero definitivamente quando Max Verstappen ha attribuito le scarse prestazioni della Ferrari al fatto che avessero smesso di barare con la power unit incriminata. A far scatenare la reazione degli altri team sono i termini dell’accordo che non sono stati resi noti e il destinatario della protesta è la FIA e non la Ferrari che è stata tirata in ballo indirettamente e che decide, al momento, di non commentare la vicenda.

Ecco qui il comunicato dei team:



“Siamo rimasti sorpresi e scioccati dalla dichiarazione della FIA di venerdì 28 febbraio in merito alla conclusione delle sue indagini sull’unità di potenza di Formula 1 della Scuderia Ferrari. Un organo sportivo internazionale ha la responsabilità di agire con i più alti standard di governance, integrità e trasparenza. Dopo mesi di indagini della FIA solo a seguito di domande sollevate da altre squadre, ci opponiamo fermamente al fatto che la Federazione raggiunga un accordo di transazione confidenziale con la Ferrari per concludere la questione. Pertanto, dichiariamo pubblicamente il nostro impegno condiviso a perseguire la piena e corretta divulgazione in materia, al fine di garantire che il nostro sport tratti tutti i concorrenti in modo equo. Lo facciamo per conto dei tifosi, degli sponsor e di tutte le componenti della Formula 1. Inoltre, ci riserviamo il diritto di chiedere un risarcimento legale, nell’ambito del giusto processo della FIA e dinanzi ai tribunali competenti. ”

I sette team firmatari:

McLaren Racing Limited

Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Racing Point UK Limitited

Red Bull Racing Limited

Renaul Sport Racing Limited

Scuderia Alpha Tauri S.p.A.

Williams Grand Prix Engineering Limited