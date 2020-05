Formula 1: Vettel non rinnoverà il contratto. A dichiararlo è il quotidiano tedesco BILD

Nelle scorse settimane il pilota di Formula 1 Sebastian Vettel è stato al centro di numerosi dibattiti riguardo il suo possibile rinnovo in Scuderia Ferrari per il 2021. Nella notte sul sito del quotidinano tedesco BILD è apparso l’articolo riguardo l’addio del pilota.

La notizia

Mancava qualche minuto all’una di notte, quando il giornale BILD ha pubblicato l’incredibile notizia, secondo cui Vettel dirà a fine 2020 addio alla scuderia della Rossa. L’informazione non giunge inaspettata, nei giorni scorsi infatti, si è parlato di un possibile allontanamento del pilota, un probabile cambio di prospettiva per lo stesso.

Il Campionato 2019

Il Campionato dell’anno scorso è stato particolare per la Scuderia e i loro piloti: l’entrata in gara di Charles Leclerc, il quale sin da subito ha mostrato le sue capacità di guida. Sebastian Vettel d’altro canto ha dimostrato di riuscire a tener testa ai suoi avversari, conquistando il primo posto nel Gran Premio di Singapore a settembre 2019. Il finale della gara in Brasile ha avuto un esito ben diverso: al giro 66 di gara, dopo un’azione di sorpasso di uno dei piloti Ferrari all’altro, le vetture di entrambi hanno riportato una foratura al pneumatico, causando il loro ritiro dalla gara.

A chiusura del Campionato Sebastian Vettel si piazza quinto nella classifica di categoria con 240 punti, preceduto da Leclerc, Verstappen, Bottas e Hamilton.

La carriera in Formula 1

Classe 1987, all’età di quasi trentatrè anni Sebastian Vettel può vantare la conquista di 4 Campionati del mondo, 120 podi e 241 Gran Prix a cui a partecipato. Grande campione della Scuderia Ferrari con cui ha gareggiato ben 111 gare e conquistato dodici pole position. Prima di correre con il Team di Maranello, ha guidato per BMW Sauber, Toro Rosso e con la Red Bull Racing, con cui vince il titolo di “Campione del mondo”.

Si attendono notizie ufficiali riguardo l’addio del campione alla Ferrari.